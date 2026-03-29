Song sinh Lambert có thể tạo lịch sử với đội tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam

Cặp song sinh Declan và Ryan Lambert đứng trước cơ hội tạo dấu ấn đặc biệt nếu cùng ra sân trong đội hình xuất phát của đội tuyển Malaysia ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Hai cầu thủ 28 tuổi đều có tên trong danh sách đội tuyển Malaysia sang Việt Nam từ tối 28.3. Trong đó, Declan Lambert đã có 5 lần khoác áo đội tuyển ở vị trí hậu vệ, còn Ryan Lambert - chơi ở hàng tiền vệ - đang nỗ lực cạnh tranh một suất đá chính.

Chia sẻ về khả năng cùng ra sân, Declan cho biết cả hai anh em cần tiếp tục cố gắng để biến điều hiếm thấy này thành hiện thực. Anh cũng nhấn mạnh mức độ cạnh tranh trong đội là rất lớn, đặc biệt ở hàng thủ, buộc các cầu thủ phải thể hiện tốt trong quá trình tập luyện nếu muốn được trao cơ hội.

Ở cấp CLB, Declan đã tích lũy khoảng 140 trận đấu tại Úc, Hà Lan và Malaysia, trong đó có hơn 60 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Hiện anh đang khoác áo CLB KL City theo dạng cho mượn từ Johor Darul Ta'zim và cùng đội bóng hướng tới mục tiêu cạnh tranh top 2. Hậu vệ này đánh giá việc thi đấu ở nhóm đầu mang lại nhiều trải nghiệm mới, song cũng đi kèm không ít áp lực.

Dù trận đấu với đội tuyển Việt Nam không còn ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu khi đối thủ đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển Malaysia vẫn cho thấy quyết tâm cao.

Trước đó, Malaysia từng dẫn đầu bảng F nhưng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua các trận gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, qua đó chính thức hết cơ hội đi tiếp.