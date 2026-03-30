Xem nhanh 20h ngày 30.3: Hà Nội thông tin về 17 ca Covid-19 | HLV Kim Sang-sik muốn thắng Malaysia 2-0

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội thông tin về 17 ca Covid-19 và các ổ dịch tay chân miệng

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC TP.Hà Nội), trong tuần gần đây nhất, từ ngày 20.3 - 27.3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã.

Về biến thể mới BA.3.2, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh.

Chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực… cần liên hệ cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế nhận định, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Sự xuất hiện của các biến thể mới là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế...

HLV Kim Sang-sik: Chúng tôi muốn thắng Malaysia 2-0

Tại buổi họp báo trước tái đấu đội tuyển Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết dù đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu sắp tới vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

Theo HLV Kim, đây là dịp để toàn đội rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những giải đấu lớn phía trước.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra đội hình và sự chuẩn bị của toàn đội". Ông Kim kỳ vọng đội tuyển Việt Nam có thể thắng với tỷ số 2-0.

Nhắc lại thất bại 0-4 ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đó là kết quả đáng tiếc, nhưng cũng là động lực để các cầu thủ quyết tâm thể hiện tốt hơn ở lần tái đấu, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Đánh giá về tương quan lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho rằng cả hai đội đều có những biến động nhất định. Đội tuyển Malaysia thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng, trong khi đội tuyển Việt Nam đang không có đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, theo ông Kim, yếu tố then chốt vẫn là quá trình chuẩn bị và tinh thần thi đấu.

