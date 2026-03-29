Xem nhanh 20h ngày 29.3: Xử phạt TikToker phóng mô tô trên bãi tắm | Mỹ chuẩn bị triển khai bộ binh ở Iran?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm Nha Trang bị xử phạt 5 triệu đồng

Ngày 29.3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã làm việc và lập biên bản xử phạt đối với ông N.H.V (33 tuổi, ở Đắk Lắk). Ông V. là chủ tài khoản TikTok có khoảng 1 triệu lượt theo dõi.

Trước đó, tối 27.3, tài khoản TikTok này đăng tải đoạn clip dài 54 giây ghi lại cảnh ông V. lái mô tô nước với tốc độ cao, chạy nhiều vòng trên bãi tắm biển công cộng ở Nha Trang, khu vực dành cho người dân và du khách tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước.

Clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, tạo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, ông V. cho biết khoảng 23 giờ ngày 27.3, ông cùng một số người đưa mô tô nước xuống bãi tắm biển Nha Trang, đoạn đối diện khu vực sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang.

Lầu Năm Góc chuẩn bị khả năng triển khai bộ binh ở Iran trong nhiều tuần

Trong bối cảnh hàng ngàn binh sĩ và lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông, kế hoạch đã được Lầu Năm Góc chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định leo thang xung đột, mở ra giai đoạn mới đầy nguy hiểm của chiến sự.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào đều không chạm đến ngưỡng tấn công toàn diện, mà thay vào đó bao gồm các cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm phối hợp với bộ binh thực hiện.

Nhiệm vụ đó có thể đẩy quân nhân Mỹ đến tình trạng đối mặt nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm nguy cơ từ các máy bay không người lái (UAV) của Iran và các tên lửa, hỏa lực trên bộ và những thiết bị nổ tự chế.

Tính đến ngày 28.3 (giờ Mỹ), vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump đã phê chuẩn toàn bộ, một phần hoặc bác bỏ kế hoạch nào của Lầu Năm Góc hay không.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Washington thể hiện lập trường không nhất quán, dao động giữa một bên cho rằng xung đột đang dần hạ nhiệt, với bên còn lại là phát tín hiệu sẵn sàng gia tăng áp lực.

