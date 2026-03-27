Xem nhanh 20h ngày 27.3: Dừng đèn đỏ chắn lối rẽ phải có bị phạt tới 22 triệu? | Cấm xe qua cầu Long Biên 60 ngày

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cấm xe máy qua cầu Long Biên 60 ngày để sửa chữa

Ngày 26.3, Sở Xây dựng TP.Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo phương án phân luồng, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm trong thời gian thi công từ 28.3 - 27.5.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải và đơn vị thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, bố trí người phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông phạm vi thi công và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao…



Dừng đèn đỏ chắn lối xe rẽ phải có bị phạt 22 triệu?

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin dừng đèn đỏ cản đường xe rẽ phải có thể bị CSGT phạt tới 22 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người tham gia giao thông ở TP.HCM lo lắng vì trên địa bàn có tới hơn 800 giao lộ có biển "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải".

Dưới phần bình luận, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng tình trạng dừng đèn đỏ chắn lối xe rẽ phải diễn ra khá phổ biến, nên việc xử phạt như trên sẽ góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Trong khi đó, ý kiến còn lại nhìn vào thực tế mật độ phương tiện tại TP.HCM, cho rằng quy định này khó áp dụng tại các giao lộ thông thường, mà chỉ phù hợp ở những vị trí có kẻ vạch mắt võng.

Thực tế dừng đèn đỏ chắn lối rẽ phải có bị phạt 22 triệu như thắc mắc của nhiều người hay không và CSGT nói gì về vấn đề này? Chi tiết mời theo dõi bản tin.

