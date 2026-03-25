Xem nhanh 20h ngày 25.3: Truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến | Lời kể của nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vì gây thất thoát hơn 800 tỉ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" suốt nhiều năm, gây thiệt hại cả trăm tỉ đồng.

Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế); Trần Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT…

Hai bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Viện KSND tối cao cũng truy tố bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HLV Kim hé lộ kế hoạch thắng Bangladesh: Linh hoạt xoay tua Xuân Son - Hoàng Hên

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26.3.

Phát biểu trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu giành chiến thắng, đồng thời cho biết đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có thêm nhiều phương án tấn công nhờ sự bổ sung lực lượng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh điểm mới là sự linh hoạt ở tuyến trên. Đội tuyển không chỉ duy trì lối chơi quen thuộc mà còn có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu tùy diễn biến.

Về đối thủ, ban huấn luyện đang phân tích kỹ băng hình Bangladesh để xây dựng đấu pháp phù hợp.

Ở khía cạnh nhân sự, HLV Kim Sang-sik hài lòng với sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ đang có phong độ ổn định tại V.League. Ông kỳ vọng tiền vệ này sẽ mang lại nguồn năng lượng mới và giúp đa dạng hóa các phương án tấn công.

