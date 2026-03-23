Xem nhanh 20h ngày 23.3: Vượt đèn đỏ chở người cấp cứu có bị phạt? | Lộ diện 'nữ quái' vụ cướp ở Tân Huê Viên

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lộ diện thêm nhiều 'nữ quái' trong băng nhóm dàn cảnh cướp giật ở Tân Huê Viên

Ngày 23.3.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa tiếp tục bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên, xã An Ninh).

Tính đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ hình sự 16 nghi phạm liên quan đến vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Vượt đèn đỏ chở người cấp cứu bị phạt nguội: Cục CSGT chỉ cách xử lý

Mới đây, trên diễn đàn về giao thông, một tài khoản đăng bài viết cho biết vừa nhận thông báo phạt nguội vì vượt đèn đỏ chở người đi cấp cứu. Do đó, anh nhờ cộng đồng mạng hướng dẫn cách giải trình.

Trước thắc mắc này, Cục CSGT cho biết nếu đúng là tình huống cấp bách, có thể được xem xét không xử phạt.

