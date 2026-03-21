Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tăng tốc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường trong tháng 4

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước đang được đặc biệt quan tâm. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh lộ trình đưa xăng sinh học E10 ra thị trường.

Theo đó, ngay trong tháng 4, nguồn cung E10 dự kiến sẽ được tăng mạnh, hướng tới thay thế dần xăng khoáng. Trước đó, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải hoàn tất việc chuẩn bị hạ tầng, kỹ thuật để kinh doanh rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn quốc chậm nhất vào ngày 1.6.

Xem nhanh 20h ngày 21.3: Tăng tốc đưa xăng E10 ra thị trường | Xuân Son, Hoàng Hên hội quân đội tuyển Việt Nam

Trong Chỉ thị 09/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công thương đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học, rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học trong tháng 4, góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng. Như vậy, lộ trình chuyển đổi xăng sinh học sẽ được thực hiện sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Xuân Son 'chất lừ' ngày hội quân, Hoàng Hên quyết tâm giúp Việt Nam chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam hội quân sáng 21.3 tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều trụ cột, trong đó Nguyễn Xuân Son tiếp tục là tâm điểm chú ý. Bên cạnh đó, tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng với quyết tâm cống hiến, sẵn sàng cùng đội tuyển hướng tới những kết quả tích cực ở loạt trận sắp tới.

