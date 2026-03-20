Xem nhanh 20h ngày 20.3: 'Đạp hết ga' để kiểm định, nhiều xe cũ hư hỏng | Tuyên án vụ cấp 16.000 GPLX sai quy định
TT Phát triển Nội dung số
20/03/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 20.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chi tiết mức án 30 bị cáo trong vụ cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 người ở TP.HCM; 'đạp hết ga' để kiểm định, nhiều xe cũ hư hỏng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tuyên án 30 bị cáo trong vụ cấp gần 16.000 chứng chỉ lái xe trái phép

Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 20.3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 30 bị cáo có hành vi sai phạm trong việc cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 học viên.

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là người thành niên, có đủ nhận thức, hành vi vi phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp phép lái xe nói chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Gây bức xúc, tạo dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo là giám đốc các trung tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa chủ trương thực hiện chuỗi hành vi sai phạm. Các bị cáo khác giữ vai trò giúp sức tích cực.

Trong quá trình lượng hình, hội đồng xét xử cũng cân nhắc vai trò, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có sự phân hóa hình phạt.

'Đạp hết ga' để kiểm định, nhiều xe cũ hư hỏng

Theo Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam, từ ngày 1.3.2026 đến nay, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước triển khai thực hiện kiểm định khí thải của ô tô, trong đó có ô tô lắp động cơ diesel, Hiệp hội đã nhận được nhiều phản ánh và kiến nghị về những bất cập của quy trình, phương pháp kiểm tra khí thải động cơ diesel của ô tô.

Cụ thể, đối với quy trình kiểm tra an toàn ở chế độ tốc độ cao yêu cầu thực hiện tối thiểu 2 bước tăng tốc để kiểm tra hoạt động của động cơ và làm sạch hệ thống dẫn khí thải, trong đó đăng kiểm viên phải đạp hết ga nhanh chóng và liên tục (trong thời gian không quá 1 giây) trước khi nhả bàn đạp ga. Đối với trường hợp xe bị hạn chế tốc độ động cơ khi không tải theo thiết kế của nhà sản xuất xe thì động cơ phải đạt đến tốc độ hạn chế theo công bố của nhà sản xuất... Theo hướng dẫn này, sẽ xảy ra tình huống loại xe thế hệ cũ trước khi kiểm định thì vẫn hoạt động bình thường nhưng vào kiểm định khí thải có thể gây ra hư hỏng, thiệt hại cho chủ xe.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Xem 2 Thánh giá mạ vàng lên đỉnh nhà thờ Đức Bà | Mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới bị tấn công

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Xem 2 Thánh giá mạ vàng lên đỉnh nhà thờ Đức Bà | Mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới bị tấn công

‘Xem nhanh 20h’ ngày 19.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khoảnh khắc đưa 2 Thánh giá mạ vàng 400 kg lên đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn; Mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới bị tấn công, Iran tuyên bố trả đũa;...

Xem nhanh 20h ngày 17.3: UAV, rốc két bắn vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq | Ông Trump thất vọng vì đồng minh

Xem nhanh 20h ngày 18.3: Hàng triệu người sắp được tăng lương hưu | Đội tuyển Iran muốn thi đấu ở Mexico

