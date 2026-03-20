Xem nhanh 20h ngày 20.3: 'Đạp hết ga' để kiểm định, nhiều xe cũ hư hỏng | Tuyên án vụ cấp 16.000 GPLX sai quy định

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:
Tuyên án 30 bị cáo trong vụ cấp gần 16.000 chứng chỉ lái xe trái phép
Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 20.3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 30 bị cáo có hành vi sai phạm trong việc cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 học viên.
Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là người thành niên, có đủ nhận thức, hành vi vi phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp phép lái xe nói chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Gây bức xúc, tạo dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Các bị cáo là giám đốc các trung tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa chủ trương thực hiện chuỗi hành vi sai phạm. Các bị cáo khác giữ vai trò giúp sức tích cực.
Trong quá trình lượng hình, hội đồng xét xử cũng cân nhắc vai trò, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có sự phân hóa hình phạt.
'Đạp hết ga' để kiểm định, nhiều xe cũ hư hỏng
Theo Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam, từ ngày 1.3.2026 đến nay, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước triển khai thực hiện kiểm định khí thải của ô tô, trong đó có ô tô lắp động cơ diesel, Hiệp hội đã nhận được nhiều phản ánh và kiến nghị về những bất cập của quy trình, phương pháp kiểm tra khí thải động cơ diesel của ô tô.
Cụ thể, đối với quy trình kiểm tra an toàn ở chế độ tốc độ cao yêu cầu thực hiện tối thiểu 2 bước tăng tốc để kiểm tra hoạt động của động cơ và làm sạch hệ thống dẫn khí thải, trong đó đăng kiểm viên phải đạp hết ga nhanh chóng và liên tục (trong thời gian không quá 1 giây) trước khi nhả bàn đạp ga. Đối với trường hợp xe bị hạn chế tốc độ động cơ khi không tải theo thiết kế của nhà sản xuất xe thì động cơ phải đạt đến tốc độ hạn chế theo công bố của nhà sản xuất... Theo hướng dẫn này, sẽ xảy ra tình huống loại xe thế hệ cũ trước khi kiểm định thì vẫn hoạt động bình thường nhưng vào kiểm định khí thải có thể gây ra hư hỏng, thiệt hại cho chủ xe.
