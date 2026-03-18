Xem nhanh 20h ngày 18.3: Hàng triệu người sắp được tăng lương hưu | Đội tuyển Iran muốn thi đấu ở Mexico

Hàng triệu người sắp được tăng lương hưu từ 1.7

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó đề xuất tăng các khoản này từ ngày 1.7.2026 đối với nhiều nhóm đối tượng.

Theo dự thảo, đối tượng được điều chỉnh bao gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.7.2026. Trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Ngoài ra, còn có cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su nghỉ việc do già yếu; quân nhân, công an nhân dân hưởng trợ cấp hằng tháng sau khi phục viên, xuất ngũ; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Google Maps bắt đầu cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Sáng 18.3, nền tảng bản đồ Google Maps đã bắt đầu hiển thị địa giới hành chính mới tại một số khu vực ở Việt Nam. Động thái này diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ đợt sáp nhập quy mô lớn, rút gọn số lượng tỉnh thành trên cả nước từ 63 xuống còn 34 và giảm số xã, phường từ khoảng 10.000 xuống hơn 3.300.

Sự thay đổi được ghi nhận tự động trên cả phiên bản web và ứng dụng di động mà không yêu cầu người dùng phải thao tác cập nhật phần mềm. Cụ thể, khi tìm kiếm từ khóa "Lâm Đồng", hệ thống đã hiển thị vùng địa giới mới bao trùm diện tích của các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận; tỉnh Quảng Trị đã gồm địa giới Quảng Bình, Quảng Trị trước đây.

Đội tuyển Iran muốn dời trận World Cup từ Mỹ sang Mexico

Theo báo Al Jazeera, Liên đoàn bóng đá Iran đang làm việc với FIFA để tìm phương án chuyển các trận đấu của đội tuyển nước này tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, trong bối cảnh lo ngại về vấn đề an ninh.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, cho biết quyết định này xuất phát từ những tuyên bố liên quan đến khả năng đảm bảo an toàn cho đội tuyển Iran khi thi đấu tại Mỹ. Ông nhấn mạnh: "Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển Iran, chúng tôi chắc chắn sẽ không đến Mỹ".

Hôm 12.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đội tuyển Iran không nên dự World Cup 2026 vì lo ngại vấn đề an toàn, trong khi FIFA trước đó khẳng định đội bóng này vẫn được chào đón tại giải đấu ở Bắc Mỹ.

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón tại World Cup, nhưng tôi thực sự không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự sống và an toàn của chính họ".

Hiện phía Iran đang đàm phán với FIFA để các trận đấu vòng bảng của họ được tổ chức tại Mexico, một trong 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Đây được xem là phương án dung hòa, giúp đội tuyển Iran vẫn tham dự giải đấu nhưng tránh thi đấu trên lãnh thổ Mỹ.

Theo lịch thi đấu ban đầu, đội tuyển Iran sẽ chơi 2 trận vòng bảng tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle. World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, diễn ra từ ngày 11.6.2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, với quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

