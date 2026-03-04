Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải

Quang Thuần
Quang Thuần
04/03/2026 17:52 GMT+7

Sau khi áp dụng nhiều thay đổi trong quy trình kiểm định xe cơ giới từ ngày 1.3, tình hình quá tải và chờ đợi kéo dài tại các Trung tâm Đăng kiểm TP.HCM đã tái diễn.

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 1.

Trung tâm Đăng kiểm 50-02S trên đường Tống Văn Trân, P.Hòa Bình (TP.HCM) trước đây khá vắng vẻ nhưng từ sau ngày 1.3 đã trở nên đông đúc, sau 14 giờ chiều đã không còn tiếp nhận thêm xe vào đăng kiểm

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 2.

Sau ngày đầu tiên bị nghẽn mạng, đến ngày 3.3 đường truyền đã thông suốt và hoạt động bình thường, nhưng đến ngày 4.3, tình hình nghẽn mạng lại xuất hiện khiến tài xế, chủ xe đợi khá lâu

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 3.

Sáng 4.3, dòng xe xếp hàng đăng kiểm tại Trung tâm 50-04V, P.Cát Lái (TP.HCM) đã kéo dài, gần cả trăm chiếc cùng lúc

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 4.

Quy trình kiểm định khí thải nghiêm ngặt hơn dành cho xe sử dụng nhiên liệu dầu đời cũ khiến các chủ xe lo lắng, phải tự kiểm tra trước khi vào đăng kiểm

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 5.

Tình trạng nghẽn mạng và kiểm định khắt khe hơn làm kéo dài thời gian đăng kiểm. Nhiều chủ xe cho biết đã xếp hàng từ 8 giờ sáng nhưng đến gần 16 giờ chiều vẫn chưa xong

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 6.

Khá nhiều xe máy dầu đời cũ bị trượt đăng kiểm vì không đạt tiêu chuẩn kiểm định khí thải

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 7.

Đến cuối giờ chiều 4.3, vẫn còn nhiều xe chờ đợi xếp hàng để vào đăng kiểm

ẢNH: QUANG THUẦN

Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải- Ảnh 8.

Để tránh gián đoạn lưu thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn các cơ sở tạm thời cấp giấy chứng nhận bản giấy và tem kiểm định cho chủ xe; đồng thời yêu cầu cập nhật dữ liệu lên hệ thống ngay sau khi khắc phục sự cố để bảo đảm đồng bộ toàn quốc. Cơ quan này cũng đưa ra ba khuyến cáo chủ xe không đưa xe đi kiểm định quá sớm nếu chưa đến hạn; chủ động bảo dưỡng, nhất là hệ thống động cơ và khí thải; theo dõi thông báo từ các trạm đăng kiểm để sắp xếp lịch phù hợp, tránh ùn tắc.

Chủ xe lo 'đạp lút chân ga' khi kiểm định ô tô, Cục Đăng kiểm nói gì?

 

