Đăng kiểm tại TP.HCM lại nghẽn mạng, quá tải

Để tránh gián đoạn lưu thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn các cơ sở tạm thời cấp giấy chứng nhận bản giấy và tem kiểm định cho chủ xe; đồng thời yêu cầu cập nhật dữ liệu lên hệ thống ngay sau khi khắc phục sự cố để bảo đảm đồng bộ toàn quốc. Cơ quan này cũng đưa ra ba khuyến cáo chủ xe không đưa xe đi kiểm định quá sớm nếu chưa đến hạn; chủ động bảo dưỡng, nhất là hệ thống động cơ và khí thải; theo dõi thông báo từ các trạm đăng kiểm để sắp xếp lịch phù hợp, tránh ùn tắc.