Chủ xe lo 'đạp lút chân ga' khi kiểm định ô tô, Cục Đăng kiểm nói gì?

Nhiều chủ xe cho biết, trước khi đăng kiểm được nhân viên đăng kiểm yêu cầu ký giấy cam kết. Theo nội dung cam kết, chủ xe chịu hoàn toàn trách nhiệm và tự chi trả mọi chi phí sửa chữa, khắc phục với các hư hỏng, sự cố kỹ thuật của động cơ hoặc hệ thống liên quan (nếu có) phát sinh trong và sau quá trình thực hiện phép đo khí thải.

Đồng thời, không khiếu nại, khiếu kiện cơ quan đăng kiểm cũng như đăng kiểm viên về các hư hỏng, sự cố kỹ thuật trên, trừ trường hợp đăng kiểm viên thực hiện sai quy trình đăng kiểm.

Nhiều người dùng xe ô tô động cơ diesel đang hoang mang trước thông tin khi kiểm định khí thải phải ký giấy cam kết ẢNH: BÁ HÙNG

Anh B.Đ.V, sở hữu một ô tô chạy diesel mới đăng kiểm, chia sẻ: "Xe Ranger máy dầu đạp ga gần 30 phút mới qua "ải" khí thải", nhìn mà xót cho cái xe". Nhiều chủ xe cũng bày tỏ băn khoăn khi giới hạn tốc độ đường Việt Nam chỉ tối đa 120 km/giờ, có nhất thiết phải đạp hết ga đạt vòng tua 3.000 - 4.000 vòng/phút. Bởi với dòng xe bán tải máy dầu tua lên 2.100 vòng/phút là đạt tốc độ 100 km/giờ, tốc độ 120 km/giờ vòng tua chỉ khoảng 2.500.

Trong khi đó, việc đạp tối đa vòng tua trong khi xe đang ở trạng thái số P hoặc N được đánh giá nguy hiểm, gây hại cho động cơ xe.

Cục Đăng kiểm: Giấy cam kết là quy định tạm thời

Theo ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc yêu cầu ký cam kết chỉ là giải pháp tạm thời trong giai đoạn đầu triển khai quy định mới. Cục Đăng kiểm đang trong thời gian thu thập cơ sở dữ liệu từ các nhà sản xuất để cung cấp cho các cơ sở đăng kiểm số vòng quay lớn nhất của động cơ theo thiết kế của nhà sản xuất. Sau khi hoàn thành việc cung cấp cơ sở dữ liệu này, không cần thiết phải sử dụng bản cam kết nêu trên.

Liên quan việc "đạp lút chân ga" khi kiểm định khí thải, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đối với xe động cơ diesel, khi thực hiện chu trình gia tốc tự do, đăng kiểm viên phải đạp bàn ga nhanh đến hết hành trình để động cơ đạt số vòng quay lớn nhất theo thiết kế của nhà sản xuất. Đây là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo kết quả đo chính xác.

Trên thực tế, nhiều xe đã qua sử dụng bị hư hỏng hoặc không được bảo dưỡng, sửa chữa theo khuyến cáo của nhà sản xuất có thể gặp tình trạng bộ điều tốc (có chức năng giữ số vòng quay tối đa của động cơ không vượt quá giá trị thiết kế của nhà sản xuất) hoạt động không đúng thiết kế hoặc bị hư hỏng.

Khi đó, số vòng quay tối đa của động cơ thực tế có thể vượt quá giới hạn của nhà sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng động cơ như gãy tay biên, vỡ nắp xi lanh…

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm: với hầu hết các xe lắp động cơ diesel đều có bảng đồng hồ chỉ số vòng quay thực tế của xe. Trên đồng hồ này, có hiển thị "vùng màu đỏ" là vùng chỉ số vòng quay nguy hiểm của động cơ.

Tùy từng nhà sản xuất sẽ khuyến cáo không hoạt động hoặc không hoạt động lâu dài tại số vòng quay này, cũng như cảnh báo cho lái xe biết hiện trạng số vòng quay thực tế của động cơ trong quá trình sử dụng để tránh các hỏng hóc phát sinh cũng như có biện pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời.

Trước khi đo khí thải, đăng kiểm viên kiểm tra số vòng quay lớn nhất của động cơ phát hiện vẫn nằm trong vùng màu đỏ và xác định không vượt quá số vòng quay lớn nhất của động cơ theo thiết kế của nhà sản xuất, vẫn thực hiện đo khói.

Trường hợp không có căn cứ xác định số vòng quay lớn nhất của động cơ theo thiết kế của nhà sản xuất, đăng kiểm viên phải giải thích cho chủ xe hiểu để đưa xe vào cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng để kiểm tra, điều chỉnh bộ điều tốc về đúng với giá trị theo thiết kế của nhà sản xuất trước khi kiểm định.

Nếu chủ xe vẫn muốn tiếp tục kiểm định, sẽ phải ký văn bản cam kết. Tuy nhiên, văn bản cam kết chỉ sử dụng riêng đối với trường hợp "khi nghi ngờ số vòng quay thực tế của động cơ vượt quá số vòng quay lớn nhất theo thiết kế của nhà sản xuất, nhưng chủ xe vẫn muốn thực hiện đo khí thải sau khi đã được giải thích đầy đủ".

Ngược lại, nếu có căn cứ xác định số vòng quay thực tế vượt quá mức thiết kế của nhà sản xuất, dù chủ xe ký cam kết cũng không được thực hiện đo khí thải, nhằm tránh nguy cơ hư hỏng động cơ.