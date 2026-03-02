Ngày đầu áp dụng quy định đăng kiểm mới: Tắc nghẽn, chờ đợi do… lỗi phần mềm

Bắt đầu từ 1.3.2026, việc kiểm định khí thải ô tô được các trung tâm đăng kiểm thực hiện theo quy trình, phương pháp mới; ngoài ra việc cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cũng sẽ bắt đầu triển khai. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức các buổi tập huấn, đồng thời yêu cầu các trung tâm đăng kiểm chủ động chuẩn bị nhân lực, phương án điều phối, tập dượt trước các khâu theo quy trình mới. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đông, phần mềm hệ thống bị nhiều lúc bị nghẽn, treo… dẫn đến tình trạng ùn ứ tại một số trung tâm đăng kiểm, nhiều tài xế, chủ xe phải chờ đợi gần cả ngày trời.

Lượng phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V thuộc Lô H, Đường G, KCN Cát Lái, phường Cát Lái, TP.HCM ngày 2.3 khá đông Ảnh: Bá Hùng

Tình trạng ùn tắc xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V thuộc Lô H, Đường G, KCN Cát Lái, phường Cát Lái, TP.HCM vào ngày 2.3, từ sáng sớm nhiều tài xế, chủ ô tô mang phương tiện đi đăng kiểm phải xếp hàng dài chờ đợi.

Anh Lê Hoàng Tú, tài xế xe tải cho biết: "Tôi mang xe đến từ lúc 9 giờ sáng nhưng đến trưa vẫn phải xếp hạng chờ, chưa thể đăng kiểm được". Tương tự anh Tú, ông L.M.N., chủ sở hữu xe chiếc Toyota Vios đời 2019 cũng phải chờ đợi từ lúc gần 8 giờ sáng, đến gần 3 giờ chiều mới đến lượt đăng kiểm. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông N. cho biết: "Xe sắp hết hạn đăng kiểm, theo dõi thông tin tôi cũng biết quy định kiểm định khí thải mới bắt đầu áp dụng từ tháng 3.2026 nên cũng đã chuẩn bị kỹ và mang xe đi bảo dưỡng để có để đáp ứng quy định mới. Dù đã sắp xếp đến từ sớm nhưng vẫn phải xếp hàng chờ đến đầu giờ chiều mới đăng kiểm được".

Các phương tiện xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định Ảnh: Bá Hùng

Lý giải về việc xảy ra tình trạng ùn tắc này, ông Mai Tấn Kiệt, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V cho biết: "Trong ngày đầu tiên, do mới triển khai đồng loạt nên hệ thống phần mềm đăng kiểm mới, phát sinh lỗi đường truyền, ghi nhận kết quả, đồng bộ dữ liệu bị chập chờn không ổn định".

Riêng khâu kiểm định khí thải phương tiện theo quy định mới, theo ông Kiệt hệ thống phần mềm đã được cập nhật, quy trình phương pháp cũng đã được hướng dẫn từ Cục Đăng kiểm Việt Nam nên cũng không mất nhiều thời gian.

Khâu kiểm định khí thải phương tiện theo quy định mới thực tế không mất nhiều thời gian Ảnh: Bá Hùng

Thực tế, tình trạng ùn tắc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V chỉ diễn ra trong buổi sáng, khi hệ thống ổn định việc kiểm định từng hạng mục đã thông suốt trở lại. Một đăng kiểm viên của trung tâm này cho biết, hôm nay lượng phương tiện đến đăng kiểm đông hơn những ngày trước. Trước đây, trung bình mỗi ngày trung tâm thực hiện kiểm định từ 80 xe đến hơn 100 xe. Riêng hôm nay (2.3), trung tâm đã hoàn tất việc đăng kiểm khoảng 80 xe.

Không chỉ ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V, một số trung tâm đăng kiểm khác ở TP.HCM như Trung tâm đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) cũng xảy ra tình trạng ùn tắc tương tự. Thậm chí, trong buổi sáng 2.3, trung tâm này chỉ kiểm định được 2 xe.

Một số trung tâm đăng kiểm khác ở TP.HCM như Trung tâm đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) cũng xảy ra tình trạng ùn tắc Ảnh: Bá Hùng

Việc cấp chứng nhận điện tử vẫn chưa thực sự thông suốt

Cùng với việc siết chặt kiểm định khí thải ô tô, từ ngày 1.3.2026 nhằm tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng giấy tờ phương tiện… Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, do hệ thống bị tắc nghẽn, chờ đợi lâu nên việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện đáp ứng yêu cầu kiểm định vẫn chưa thực sự thông suốt. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V nhiều chủ xe vẫn nhận được bản cứng giấy chứng nhận kiểm định điện tử như trước đây.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V nhiều chủ xe vẫn nhận được bản cứng Giấy chứng nhận kiểm định như trước đây Ảnh: Bá Hùng

"Theo quy định mới, việc cấp chứng nhận điện tử cho xe cơ giới đã được áp dụng từ ngày 1.3. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hệ thống quá tải, phát sinh lỗi đường truyền, đồng bộ dữ liệu và cấp giấy chứng nhận điện tử, khiến việc in tem kiểm định và chữ ký số bị gián đoạn. Hiện trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng này. Để giảm tình trạng ùn tắc theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm, những trường hợp chưa có chữ ký số, trước mắt vẫn cấp Giấy chứng nhận bản cứng", ông Kiệt chia sẻ thêm.

Tem kiểm định xe đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định đã được cập nhật thông tin về mức tiêu chuẩn khí thải Ảnh: Bá Hùng

Ngoài Giấy chứng nhận kiểm định, trên tem kiểm định của các xe đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định đã được cập nhật thông tin về mức tiêu chuẩn khí thải.