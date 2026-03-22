Xem nhanh 20h ngày 22.3: Giá vàng rớt thảm, người mua lỗ đậm | Trường ĐH Thủy Lợi vô địch TNSV THACO cup 2026
TT Phát triển Nội dung số
22/03/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 22.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Giá vàng 22.3.2026: Rớt thảm, người mua lỗ nặng 23 triệu đồng; Trường ĐH Thủy Lợi vô địch TNSV THACO cup 2026;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng hôm nay 22.3.2026: Rớt thảm, người mua lỗ nặng 23 triệu đồng

Sáng 22.3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tổng cộng 11,6 triệu đồng sau một tuần. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm mạnh, xuống còn 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại một số doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu hay Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn thậm chí còn cao hơn vàng miếng SJC.

Với mức giảm sâu này, cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng trong tuần qua đã lỗ khoảng 14,6 triệu đồng/lượng. Nếu tính từ đầu tháng 3, thời điểm giá vàng từng vọt lên gần 191 triệu đồng/lượng do căng thẳng Trung Đông, mức lỗ có thể lên tới gần 23 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng giảm mạnh, xuống còn 4.490,2 USD/ounce, mất hơn 10,5% so với tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD tăng giá và những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị.

Đà giảm sâu khiến nhiều chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục đi xuống trong thời gian tới, dù một bộ phận nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng thị trường sẽ sớm phục hồi.

Trường ĐH Thủy Lợi vô địch TNSV THACO cup 2026

Chiến thắng thuyết phục 4-0 trong trận chung kết đã giúp Trường ĐH Thủy lợi lần đầu chạm tay vào cúp vô địch. Đằng sau thành công ấy là quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều mùa giải, nơi họ từng không ít lần lỡ hẹn với ngôi vương.

Highlight Trường ĐH Thủy lợi 4-0 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: 'Thủy triều đỏ' lên ngôi vương

Tại giải đấu năm nay, Thủy lợi cho thấy sự ổn định trong lối chơi, từ khả năng tấn công hiệu quả đến hàng phòng ngự chắc chắn. Không chỉ giành chiến thắng, đội bóng còn mang đến những trận đấu giàu cảm xúc và thuyết phục người xem.

Và khi đã chinh phục đỉnh cao trong nước, thầy trò HLV Vũ Văn Trung đang hướng tới những thử thách mới ở sân chơi quốc tế.

