Xem nhanh 20h ngày 24.3: Giá xăng dầu lao dốc sau động thái từ Mỹ | Nhà dân ‘chênh vênh bên mép vực’ vì làm đường
Xem nhanh 20h ngày 24.3: Giá xăng dầu lao dốc sau động thái từ Mỹ | Nhà dân ‘chênh vênh bên mép vực’ vì làm đường

24/03/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 24.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Giá xăng dầu ngày 24.3: Lao dốc 11% sau tin Mỹ hoãn tấn công Iran; Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu

Vừa qua, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh từ người dân về việc dự án đường Phú Trung đi Phước Tân, đoạn giáp ranh xã Phú Riềng và Phú Trung, tỉnh Đồng Nai hạ cốt nền đường khiến một số nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên ngày 23.3 tại căn nhà của ông Nguyễn Trọng Mạnh (xã Phú Trung), căn nhà cấp 4 mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân chênh cao hơn mặt đường gần 3 m với vách đất thẳng đứng.

Cách căn nhà ông Mạnh khoảng 2 km, gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi, ở xã Phú Riềng) cũng có vị trí mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân. Được địa phương và chủ đầu tư vận động, bà Thuận cùng gia đình đã đồng ý hiến hơn 4.700 m2 đất để làm đường với mong muốn có tuyến đường to, đẹp để người dân đi lại thuận tiện.

Và nhiều hộ dân khác cũng thấp thỏm sống trong cảnh tương tự.

Giá xăng dầu ngày 24.3: Lao dốc 11% sau tin Mỹ hoãn tấn công Iran

Giá dầu thế giới giảm mạnh, mất hơn 11% sau khi Mỹ phát đi tín hiệu tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 24.3 (giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 12,25 USD/thùng (tương đương 10,9%), xuống còn 99,94 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI cũng giảm 10,10 USD/thùng (tương đương 10,3%), còn 88,13 USD/thùng.

Đà giảm sâu phản ánh tâm lý nhạy cảm của thị trường trước các biến động địa chính trị. Trước đó, giá xăng và dầu diesel kỳ hạn của Mỹ từng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022, nhưng sau thông tin mới, cũng đã giảm khoảng 10%.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên Mỹ - Iran đã có các cuộc trao đổi "rất tốt và hiệu quả" trong hai ngày qua. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt, từ đó kéo giá dầu giảm mạnh.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 23.3: Vượt đèn đỏ chở người cấp cứu có bị phạt? | Lộ diện 'nữ quái' vụ cướp ở Tân Huê Viên

'Xem nhanh 20h' ngày 23.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Lộ diện thêm nhiều 'nữ quái' trong băng nhóm dàn cảnh cướp giật ở Tân Huê Viên; Vượt đèn đỏ chở người cấp cứu bị phạt nguội: Cục CSGT chỉ cách xử lý;...

Xem nhanh 20h ngày 22.3: Giá vàng rớt thảm, người mua lỗ đậm | Trường ĐH Thủy Lợi vô địch TNSV THACO cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
