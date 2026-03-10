Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 10.3: Hàng không xin tăng trần giá vé vì ‘bão dầu’ | Ông Trump - ông Putin điện đàm
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Hàng không xin tăng trần giá vé vì ‘bão dầu’ | Ông Trump - ông Putin điện đàm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/03/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 10.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề xuất miễn thuế, tăng trần giá vé để hàng không vượt 'bão dầu'; Ông Trump và ông Putin điện đàm, bàn cách sớm chấm dứt xung đột Ukraine, Iran;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề xuất miễn thuế, tăng trần giá vé để hàng không vượt 'bão dầu'

Giá nhiên liệu tăng mạnh và nguy cơ thiếu nguồn cung khiến ngành hàng không Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn trong thời gian tới. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc các đối tác quốc tế trì hoãn giao hàng có thể khiến nhiên liệu hàng không thiếu hụt từ đầu tháng 4, trong khi nguồn cung trong nước khó tăng ngay do kế hoạch bảo trì của các nhà máy lọc dầu.

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Hàng không xin tăng trần giá vé vì ‘bão dầu’ | Ông Trump - ông Putin điện đàm về xung đột

Nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35–40% chi phí vận hành, nên khi giá Jet A-1 lên 200–230 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng bay tăng mạnh. Vietnam Airlines có thể tăng chi phí 50–60% mỗi tháng, còn VietJet Air ước tính tăng khoảng 2.000 tỉ đồng/tháng, khiến nhiều đường bay có nguy cơ càng bay càng lỗ.

Trước tình hình này, Cục Hàng không đề xuất miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, giảm VAT, cho phép phụ thu nhiên liệu và xem xét tăng trần giá vé máy bay nội địa để giúp các hãng duy trì hoạt động.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết CAS: 'Đó là bài học lớn cho bóng đá quốc gia'

Theo báo New Straits Times ngày 9.3 đưa tin, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Taufiq Johari, cho biết chính phủ nước này chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ việc 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Theo ông Taufiq Johari, CAS đã thực hiện đầy đủ các quy trình pháp lý trước khi đưa ra quyết định, vì vậy chính phủ Malaysia tôn trọng và chấp nhận kết luận của cơ quan này.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 8.3: Trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường ‘cát’ là ai? | Lùm xùm gói thầu ở sân bay Long Thành

Xem nhanh 20h ngày 8.3: Trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường ‘cát’ là ai? | Lùm xùm gói thầu ở sân bay Long Thành

‘Xem nhanh 20h’ ngày 8.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Ông trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường ‘cát’ vừa ‘sa lưới’ là ai?; Gói thầu nào tại sân bay Long Thành từng vướng 'lùm xùm' đấu thầu?;...

Xem nhanh 20h ngày 9.3: Tân Lãnh tụ tối cao Iran là ai | Kết quả mới nhất cuộc tìm kiếm máy bay MH370

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ nâng trần giá vé hàng không tăng giá nhiên liệu Cục Hàng không Xung đột Trung Đông Donald Trump Vladimir Putin CAS FAM bóng đá Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận