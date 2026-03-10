Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề xuất miễn thuế, tăng trần giá vé để hàng không vượt 'bão dầu'

Giá nhiên liệu tăng mạnh và nguy cơ thiếu nguồn cung khiến ngành hàng không Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn trong thời gian tới. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc các đối tác quốc tế trì hoãn giao hàng có thể khiến nhiên liệu hàng không thiếu hụt từ đầu tháng 4, trong khi nguồn cung trong nước khó tăng ngay do kế hoạch bảo trì của các nhà máy lọc dầu.

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Hàng không xin tăng trần giá vé vì ‘bão dầu’ | Ông Trump - ông Putin điện đàm về xung đột

Nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35–40% chi phí vận hành, nên khi giá Jet A-1 lên 200–230 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng bay tăng mạnh. Vietnam Airlines có thể tăng chi phí 50–60% mỗi tháng, còn VietJet Air ước tính tăng khoảng 2.000 tỉ đồng/tháng, khiến nhiều đường bay có nguy cơ càng bay càng lỗ.

Trước tình hình này, Cục Hàng không đề xuất miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, giảm VAT, cho phép phụ thu nhiên liệu và xem xét tăng trần giá vé máy bay nội địa để giúp các hãng duy trì hoạt động.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết CAS: 'Đó là bài học lớn cho bóng đá quốc gia'

Theo báo New Straits Times ngày 9.3 đưa tin, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Taufiq Johari, cho biết chính phủ nước này chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ việc 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Theo ông Taufiq Johari, CAS đã thực hiện đầy đủ các quy trình pháp lý trước khi đưa ra quyết định, vì vậy chính phủ Malaysia tôn trọng và chấp nhận kết luận của cơ quan này.

