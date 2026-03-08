Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 8.3: Trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường ‘cát’ là ai? | Lùm xùm gói thầu ở sân bay Long Thành

08/03/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 8.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Ông trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường ‘cát’ vừa ‘sa lưới’ là ai?; Gói thầu nào tại sân bay Long Thành từng vướng 'lùm xùm' đấu thầu?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ông trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường 'cát' vừa 'sa lưới' là ai?

Hoàng Văn Cường, còn gọi là Cường "cát", giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, từ lâu được nhắc đến trong giới khai thác tài nguyên tại Quảng Ninh như một "ông trùm cát lậu Quảng Ninh" với mạng lưới hoạt động trải rộng tại vùng biển Vân Đồn.

Hoàng Văn Cường là người sinh ra và lớn lên tại đảo Quan Lạn (Vân Đồn), nơi có nguồn tài nguyên biển phong phú đã nhanh chóng tiến hành các hoạt động kinh doanh trên biển, đặc biệt là hút cát, nuôi trồng thủy sản, rồi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, dù kinh doanh ở lĩnh vực này Cường "cát" cũng để lại nhiều tai tiếng.

Giải mã sức hút của áo dài với giới trẻ ngày nay: Khi sàn TMĐT phá vỡ khuôn khổ truyền thống

Không còn 'nằm yên trong tủ' để chờ dịp đặc biệt, áo dài đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong nhịp sống hiện đại. Trên các con phố, trong quán cà phê, nơi công sở hay tại các điểm du lịch, hình ảnh tà áo dài xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Mỗi dịp tết đến gần, mạng xã hội lại rộn ràng với những bộ ảnh áo dài. Nhiều bạn trẻ còn gọi vui đây là "đường đua áo dài". Từ Hà Nội đến TP.HCM hay các thành phố du lịch, những tà áo mềm mại tạo nên một bức tranh văn hóa vừa quen thuộc, vừa rất trẻ trung.

Điều thú vị là ngay cả khi mùa lễ tết đã qua, áo dài vẫn tiếp tục xuất hiện trong đời sống thường ngày. Một phần vì trang phục này ngày càng dễ mua, dễ mặc và phù hợp hơn với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ cát lậu CƯỜNG CÁT Sân bay Long Thành đấu thầu sân bay Long Thành Xung đột Trung Đông Áo dài Ông trùm cát lậu
