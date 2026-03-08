Ông trùm cát lậu Quảng Ninh vừa ‘sa lưới’ là ai?

Hoàng Văn Cường là người sinh ra và lớn lên tại đảo Quan Lạn (Vân Đồn), nơi có nguồn tài nguyên biển phong phú đã nhanh chóng tiến hành các hoạt động kinh doanh trên biển, đặc biệt là hút cát, nuôi trồng thủy sản, rồi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, dù kinh doanh ở lĩnh vực này Cường "cát" cũng để lại nhiều tai tiếng.

Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NINH

Từ doanh nghiệp địa phương đến "ông trùm cát lậu Quảng Ninh"

Công ty TNHH Quan Minh được thành lập năm 2005, đặt trụ sở tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Ban đầu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến hải sản và trồng rừng. Tuy nhiên, sau đó công ty chuyển hướng sang khai thác cát biển, lĩnh vực được xem là "mỏ vàng" khi nhu cầu san lấp, xây dựng tại Vân Đồn và các khu vực lân cận tăng mạnh.

Hoạt động khai thác cát rầm rộ của Công ty TNHH Quan Minh tại xã đảo Quan Lạn (Đặc khu Vân Đồn) ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tính đến tháng 9.2018, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 250 tỉ đồng. Riêng Hoàng Văn Cường sở hữu 90% vốn, tương đương khoảng 225 tỉ đồng.

Nhờ nắm giữ nhiều dự án khai thác cát quy mô lớn tại Vân Đồn, Hoàng Văn Cường dần trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Trong giới kinh doanh địa phương, cái tên Cường "cát" thường được nhắc đến như một "ông trùm cát lậu Quảng Ninh", khi doanh nghiệp của ông liên tục mở rộng hoạt động khai thác. Lớn nhất phải kể đến mỏ cát tại đảo Quan Lạn.

Tại mỏ cát Quan Lạn, từ nhiều năm nay quá trình khai thác của Công ty TNHH Quan Minh luôn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân, nhất là trong việc đảm bảo môi trường, hủy hoại nguồn lợi sá sùng quý hiếm.

Mở rộng sang bất động sản và dự án lớn



Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực khai thác cát, Công ty Quan Minh những năm gần đây còn lấn sang lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị tại Vân Đồn.

Một trong những dự án đáng chú ý là khu đô thị Ocean Park tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (cũ). Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2016 với quy mô hơn 418.000 m2 và tổng mức đầu tư gần 392,5 tỉ đồng.

Dự án Ocean Park khi còn thi công vào năm 2017 Công ty TNHH Quan Minh đến nay vẫn chưa hoàn thành, bàn giao cho nhà đầu tư ẢNH: NAM DƯƠNG

Liên quan đến dự án tai tiếng này, hồi tháng 10.2025, Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) thông báo khoản nợ của Công ty TNHH Quan Minh phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký từ tháng 6.2019. Theo đó, tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 29.9.2025 là 444,6 tỉ đồng, trong đó dư nợ gốc 201,9 tỉ đồng, còn lại là lãi và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Giá khởi điểm dự kiến tương ứng tổng nghĩa vụ nợ này.

Để ký hợp đồng tín dụng với MB Bank, Công ty TNHH Quan Minh đã thế chấp nhiều tài sản, gồm 443 thửa đất thuộc Dự án Khu đô thị dân cư Ocean Park tại Hòn Cặp Xe (đặc khu Vân Đồn); quyền khai thác khoáng sản (mỏ cát trắng/silic) của Công ty TNHH Thương mại Tân Lập tại xã Minh Châu (trước đây thuộc huyện Vân Đồn, nay là đặc khu Vân Đồn), kèm theo Nhà máy chế biến cát do Công ty TNHH Quan Minh sở hữu. Mỏ cát Minh Châu được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác từ tháng 5.2019, trữ lượng hơn 4 triệu tấn cát silic và 2 triệu mét khối cát san lấp, thời hạn khai thác đến ngày 24.9.2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đề xuất nhiều dự án khác như khu đô thị, dịch vụ, du lịch tại xã đảo Quan Lạn và tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ tại xã Đoàn Kết (Vân Đồn) quy mô khoảng 50 ha.

Để triển khai các dự án quy mô lớn, Quan Minh liên tục tăng vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng vào năm 2015 và tiếp tục nâng lên 250 tỉ đồng vào năm 2018.

Tuy nhiên, nguồn lực tài chính của doanh nghiệp vẫn được đánh giá là hạn chế so với quy mô dự án. Vì vậy, công ty đã huy động thêm vốn thông qua trái phiếu và thế chấp tài sản tại nhiều ngân hàng.

Lộ diện sau vụ án khai thác cát trái phép

Cơ quan điều tra xác định Hoàng Văn Cường là nhân vật trung tâm trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Quan Minh.

Trụ sở của Công ty TNHH Quan Minh tại Đặc khu Vân Đồn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở doanh nghiệp và nơi ở của các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Hoàng Văn Cường bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi khai thác tài nguyên trái phép.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ án liên quan hoạt động khai thác cát quy mô lớn tại vùng biển Vân Đồn, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân và tổ chức có liên quan trong đường dây khai thác cát trái phép này.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Cường còn thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự làm nhân viên bảo vệ và trông coi các khu vực khai thác cát trên biển.