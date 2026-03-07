Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh

Lã Nghĩa Hiếu - Trần Cường
07/03/2026 18:47 GMT+7

Ông Hoàng Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh vừa bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 7.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Hoàng Văn Cường (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, theo khoản 2 điều 227 bộ luật Hình sự. 

Bắt 'trùm cát' lậu ở vùng biển Quảng Ninh - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH Quan Minh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khởi tố, tạm giam Lưu Chí Hiếu, Bùi Quang Chung, nhân viên Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Cả hai bị can này đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Bắt 'trùm cát' lậu ở vùng biển Quảng Ninh - Ảnh 2.

Công ty TNHH Quan Minh khai thác cát gây ảnh hưởng môi trường tại vùng biển Vân Đồn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Qua điều tra, bước đầu Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, thời gian qua, ông Hoàng Văn Cường (tự là Cường "cát") có nhiều đơn thư khiếu nại vượt cấp. Ông này còn thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, ma túy làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Được biết, Công ty TNHH Quan Minh thành lập tháng 1.2005, trụ sở tại đặc khu Vân Đồn, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ khoáng phim kim loại và đầu tư dự án; cơ cấu vốn góp gồm ông Hoàng Văn Cường nắm 90% vốn điều lệ và ông Hoàng Bá Dũng nắm 10% vốn điều lệ; người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Văn Cường (51 tuổi) giữ chức giám đốc.  

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Quảng Ninh Hoàng Văn Cường Công ty TNHH Quan Minh Công an tỉnh Quảng Ninh
