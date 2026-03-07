Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu trong nước, có loại tăng 8.500 đồng/lít

Chiều nay 7.3, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ hôm nay như sau:

Xăng E5RON 92 không cao hơn 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95-III 1.821 đồng/lít.

Xem nhanh 20h ngày 7.3: Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh | Tối nay bầu trời có tam giác giao hội

Xăng RON95-III không cao hơn 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.239 đồng/lít, tăng 7.207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu hỏa không cao hơn 35.091 đồng/lít, tăng 8.490 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.327 đồng/kg, tăng 3.831 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Tối nay 7.3 bầu trời xuất hiện 'tam giác giao hội': Cuộc hội ngộ sau 36 năm

Thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay 7.3, 8.3 và 9.3, sao Kim, sao Thổ và sao Hải Vương sẽ xuất hiện gần nhau trên bầu trời phía tây ngay sau khi mặt trời lặn, tạo thành một "tam giác giao hội" hiếm gặp giữa ba hành tinh trong chòm sao Pisces (Song Ngư).

Trước hết, vào tối nay 7.3, sao Kim với độ sáng biểu kiến - 3 sẽ đi qua rất gần sao Hải Vương có độ sáng biểu kiến 7.9 ở khoảng cách chỉ 0,07 độ. Khoảng cách này gần đến mức cả hai có thể nằm chung trong cùng một trường nhìn của kính thiên văn.

Tối nay 7.3 bầu trời xuất hiện 'tam giác giao hội': Cuộc hội ngộ sau 36 năm

Đến tối ngày 8.3, sao Kim tiếp tục tiến sát đến sao Thổ với độ sáng biểu kiến 1.0 trước khi giao hội với nhau vào sáng ngày 9.3 ở khoảng cách chỉ 1 độ. Tuy nhiên, thời điểm đó bạn không thể nhìn thấy cặp đôi này vì cả hai đang nằm dưới đường chân trời.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.