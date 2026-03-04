Xem nhanh 20h ngày 4.3: Israel dọa hạ sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran; ông Trump biện minh cho cuộc chiến

‘Xem nhanh 20h’ ngày 4.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về:

Israel dọa hạ sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei

"Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được chế độ Iran bổ nhiệm để tiếp tục dẫn dắt kế hoạch tiêu diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các nước trong khu vực, và trấn áp người dân Iran, sẽ là mục tiêu bị loại bỏ rõ ràng", ông Katz tuyên bố.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh, cùng với các đối tác Mỹ, nhằm phá vỡ năng lực của chế độ đó và tạo điều kiện cho người dân Iran lật đổ và thay thế chế độ đó", ông Katz tuyên bố thêm, theo tờ The Times of Israel hôm nay 4.3.

Cũng trong hôm nay, Kênh truyền hình Iran International (có trụ sở tại Anh) dẫn một nguồn tin cho hay Hội đồng Chuyên gia Iran đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, làm Lãnh tụ tối cao tiếp theo. Quyết định này chưa được công bố và dự kiến sẽ được thông báo sau khi ông Ali Khamenei được an táng, theo Iran International.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran đối với cảnh báo mới từ Bộ trưởng Katz cũng như thông tin người kế nhiệm ông Ali Khamenei đã được chọn. Ông Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28.2.

Ông Trump biện minh cho cuộc chiến, nói Iran 'sẽ tấn công trước'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3.3 đã tìm cách biện minh cho một cuộc chiến tranh trên không chống lại Iran trên quy mô lớn và không giới hạn thời gian khi nói rằng ông đã ra lệnh tấn công vì ông có "cảm giác" rằng Iran sẽ tấn công trước, sau khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này bị đình trệ.

Ông Trump nói: “Các bạn thấy đấy, chúng tôi đã đàm phán với những kẻ điên rồ này và theo ý kiến của tôi, họ sẽ tấn công trước. Họ sẽ tấn công. Nếu chúng ta không làm vậy, họ sẽ tấn công trước. Tôi tin chắc điều đó”.

Ông Trump không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh quan điểm đó. Tehran luôn bác bỏ cáo buộc nước này muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Nhưng nếu chúng ta không làm những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ, thì đã có một cuộc chiến tranh hạt nhân và Iran sẽ tiêu diệt nhiều quốc gia”, ông Trump nói.

