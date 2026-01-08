Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.600 tỉ đồng

Cụ thể, số dư đầu kỳ tại thời điểm ngày 1.7.2025 ghi nhận ở mức 5.614,4 tỉ đồng. Sau 3 tháng, với tổng tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là hơn 2,9 tỉ đồng, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ tính đến ngày 30.9.2025 đã đạt mức hơn 5.617,3 tỉ đồng.

Theo Bộ Công thương, số dư Quỹ này của 27 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Tuy vậy, nhìn vào bảng thống kê cho thấy có sự chênh lệch lớn về quy mô quỹ giữa các thương nhân đầu mối.

Cụ thể, trong quý 3/2025, 5 doanh nghiệp có số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu lớn nhất có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty CP thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Xăng dầu quân đội.

Trong đó, Petrolimex dẫn đầu với số dư cuối kỳ hơn 3.085,9 tỉ đồng; Công ty CP thương mại Dầu khí Đồng Tháp ở vị trí thứ 2 với số dư hơn 461,5 tỉ đồng; thứ 3 là Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM với số dư 328,9 tỉ đồng; thứ 4 là Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư 391,4 tỉ đồng; Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Xăng dầu quân đội có số dư quỹ 300,6 tỉ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu, định kỳ 6 tháng các thương nhân đầu mối phải có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán độc lập về Quỹ bình ổn gửi Bộ Tài chính và Bộ Công thương

Bộ Công thương cũng lưu ý số liệu trên chưa bao gồm số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối như trường hợp của Tổng công ty thương mại Sài Gòn. Doanh nghiệp này đã không còn tư cách thương nhân đầu mối kể từ ngày 26.8.2025. Thế nên, số liệu trích lập và chi sử dụng của đơn vị này chỉ được tổng hợp dựa trên báo cáo của tháng 7.2025 và tháng 8.2025.

Từ cuối năm 2023 đến nay, liên bộ Tài chính - Công thương không chi sử dụng và cũng không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành giá. Do đó, số dư quỹ tăng chủ yếu từ lãi phát sinh trên số dư của quỹ. Tuy vậy, theo danh sách công bố của Bộ Công thương, một số thương nhân đầu mối trong thời gian qua, không tăng số dư quỹ trong kỳ. Đơn cử như Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH Petro Bình Minh và Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển Trường An.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, do các thương nhân đầu mối xăng dầu trích lập, chi sử dụng theo điều hành giá của liên bộ Công thương - Tài chính và đặt tại tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước, giúp kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống người dân, được quản lý theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Việc sử dụng quỹ phải theo thông báo điều hành giá của Bộ Công thương.