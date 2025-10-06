Đẩy nhanh điều tra vụ án tại bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thông tin về vụ án "lãng phí" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết đến thời điểm hiện tại C03 đã khởi tố 7 bị can về 3 nhóm tội danh.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong đó, 1 người bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 người bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 người bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bước đầu, C03 xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỉ đồng. C03 đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can gồm: Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Nguyễn Kim Chung, nguyên Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, giám đốc của một công ty tư vấn.

Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng mức đầu tư 4.990 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách 4.500 tỉ đồng.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư 4.968 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 4.500 tỉ đồng.

Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ẢNH: TRẦN CƯỜNG





Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện 2 dự án này có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Thanh tra Chính phủ xác định 2 dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỉ đồng.



Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ Bộ trưởng Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thời kỳ đó đã "vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu với mục đích chọn ra đúng đơn vị tư vấn nước ngoài đã được xác định từ trước".

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia đã cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu khi phân chia gói thầu không căn cứ vào tính kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án; đưa tên cụ thể của nhà thầu tư vấn nước ngoài khi trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…