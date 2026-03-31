Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện đầy đủ các kênh phát trận Việt Nam tái đấu Malaysia, Báo New Straits Times nhận định bất ngờ

Quỳnh Phương
31/03/2026 11:08 GMT+7

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường sẽ được phát sóng trên nhiều nền tảng, trong khi báo chí Malaysia đưa ra những nhận định đáng chú ý về nội bộ đội nhà.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu qua nền tảng FPT Play trên các kênh web, YouTube và Facebook. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam cũng phát sóng trực tiếp trên kênh VTV7 và nền tảng số VTVGo.

Đây là trận đấu cuối cùng của bảng F khi đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trong khi đội tuyển Malaysia đã bị loại sau án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Xuân Son và các đồng đội tập luyện trên sân Thiên Trường

Báo Malaysia chỉ ra bất ổn trong nội bộ

Theo New Straits Times, nhà phân tích bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng đội tuyển Malaysia không cần mô hình CEO và phó CEO, bởi trong quá khứ đội bóng vẫn hoạt động ổn định mà không cần đến bộ máy này.

Ông Pekan nhận định kể từ khi áp dụng cơ cấu tổ chức mới dưới sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển đã phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có bê bối liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia đã chính thức hết cơ hội dự VCK Asian Cup nhưng vẫn muốn có chiến thắng danh dự

Một trong những điểm gây tranh cãi là vai trò của CEO Rob Friend. Theo ông Pekan, ông Friend từng phủ nhận chức danh của mình trong quá trình FIFA điều tra, đồng thời không thường xuyên có mặt tại Malaysia mà chủ yếu điều hành từ xa.

Ông cũng cho rằng điều này không phù hợp với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi cần sự hiện diện và xử lý công việc trực tiếp. Không chỉ vậy, vai trò của phó CEO Stanley Bernard cũng bị đặt dấu hỏi khi ít xuất hiện trước truyền thông, trong khi nhiều vấn đề lại do HLV trưởng Peter Cklamovski đứng ra giải trình.

Áp lực tăng cao trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, chuyên gia Zakaria Rahim nhận định sau trận gặp đội tuyển Việt Nam, bộ phận điều hành hiện tại gần như không còn nhiều vai trò khi thiếu các mục tiêu lớn phía trước.

Ông cho rằng việc duy trì những vị trí hưởng lương cao như CEO là không cần thiết và đề xuất đưa đội tuyển Malaysia trở lại trực thuộc FAM để tiến hành tái cấu trúc.

HLV Kim Sang-sik hướng tới chiến thắng với tỷ số 2-0

Theo ông Zakaria Rahim, những bất cập trong bộ máy lãnh đạo đã tạo ra khoảng trống trong điều hành, khi trách nhiệm thường dồn lên HLV trong lúc lãnh đạo cấp cao lại thiếu vai trò rõ ràng. Trong bối cảnh đó, trận đấu với đội tuyển Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cơ hội để đội tuyển Malaysia thể hiện hình ảnh và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

