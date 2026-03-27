Sẵn sàng cho màn trình diễn bóng đá đỉnh cao quốc tế

Sân chơi đầy ý nghĩa

Chào mừng 4 đội bóng sinh viên quốc tế cùng 2 đội trong nước góp mặt tại giải, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực BTC giải, cho biết: "Ra đời cách đây 40 năm, hiện Báo Thanh Niên là một trong số cơ quan báo chí hàng đầu VN. Không chỉ sở hữu một hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng với các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú có mặt trên khắp cả nước, Báo Thanh Niên còn thường xuyên tổ chức các sự kiện phục vụ cộng đồng. Trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các giải đấu thể thao dành cho người trẻ".

BTC chụp ảnh lưu niệm với 6 đội bóng tham gia TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO ẢNH: DUY ANH

Năm nay, ngay khi VCK TNSV THACO cup kết thúc, từ ngày 28.3 - 5.4 tại Sân vận động Trường ĐH Nha Trang sẽ diễn ra TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Nhà báo Hải Thành nhấn mạnh: "Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, BTC kỳ vọng mùa giải quốc tế lần thứ hai sẽ tiếp tục là màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các trường ĐH cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á anh em. Chúc các bạn thi đấu thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời tại một trong những thành phố biển nổi tiếng nhất thế giới".

Ấn tượng 6 đội bóng tham dự TNSV quốc tế

TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO chính thức công bố 6 đội góp mặt gồm 4 đội quốc tế là Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, ĐH Lào, ĐH Quốc gia Malaysia, ĐH Quốc gia Singapore và 2 đội trong nước là đội Trường ĐH Thủy lợi, đội Trường ĐH Nha Trang.

Đại diện của hai đội ĐH Quốc gia Singapore (phải) và ĐH Quốc gia Malaysia tại lễ bốc thăm ẢNH: DUY ANH

Trường ĐH Svay Rieng (SRU) do HLV trưởng Som Chanravuth dẫn dắt, từng vô địch giải sinh viên quốc gia (University Championship) vào năm 2022. Ở cấp khu vực, đội Trường SRU đã 7 lần tham dự Cúp Svay Rieng, do Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) tổ chức. Vì thế đây là đối thủ được đánh giá đáng gờm, sẵn sàng cạnh tranh ngôi vị cao nhất ở TNSV quốc tế. Trong khi đó, đội ĐH Lào đã để lại hình ảnh đẹp tại TNSV quốc tế lần I - 2025 cúp THACO, khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng hay ĐH Malaysia để đoạt ngôi á quân. Mùa này, ĐH Lào tiếp tục mang tới lực lượng trẻ trung, sung mãn hứa hẹn tiếp tục "bay cao".

Đội đáng chú ý là Trường ĐH Quốc gia Malaysia (UKM). Đây là đại diện giàu truyền thống và có nền tảng phát triển bài bản của bóng đá sinh viên Malaysia. UKM FC ra đời với mục tiêu ban đầu của đội là phát hiện và bồi dưỡng các tài năng bóng đá trong cộng đồng sinh viên để đại diện cho trường tham dự giải đấu cấp ĐH. Qua nhiều năm, đội bóng đã tạo dựng được vị thế vững vàng trong hệ thống bóng đá sinh viên Malaysia với bề dày thành tích ấn tượng. Với nền tảng vững vàng và khát vọng chinh phục, UKM FC hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm tại giải đấu năm nay. Đội quốc tế còn lại là ĐH Quốc gia Singapore (NUS). Trong mùa giải vừa qua, họ đã lập cú đúp lịch sử khi đăng quang tại cả hai giải đấu lớn nhất dành cho giới sinh viên Singapore là: Đại hội Thể thao ĐH và Đại hội thể thao Học viện - ĐH - CĐ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đẳng cấp của một nhà vô địch, NUS hứa hẹn sẽ là bài toán khó giải cho bất kỳ đối thủ nào tại TNSV quốc tế lần này.

Về phía VN, đội Trường ĐH Thủy lợi là ĐKVĐ TNSV THACO cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Văn Trung, Trường ĐH Thủy lợi chinh phục ngai vàng mùa này với hàng tấn công "hủy diệt" (14 bàn sau 6 trận) cùng hàng thủ vững chãi (chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào). Đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội không giấu tham vọng lên ngôi cao nhất ở giải TNSV quốc tế. Còn đội Trường ĐH Nha Trang có điểm tựa là đông đảo khán giả nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú khát khao cống hiến hết khả năng để tri ân người hâm mộ và để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Những cuộc đối đầu thú vị

Theo kết quả bốc thăm, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang nằm ở bảng A cùng với đội ĐH Lào và đội ĐH Quốc gia Malaysia. Bảng B có sự góp mặt của đội Trường ĐH Thủy lợi cùng đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia và đội ĐH Quốc gia Singapore. Đội Trường ĐH Nha Trang sẽ đá trận khai mạc gặp đội ĐH Lào lúc 16 giờ ngày 28.3. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Đại diện của hai đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia (phải) và ĐH Lào tại lễ bốc thăm ẢNH: DUY ANH

Thách thức rất lớn với đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang khi chạm trán đương kim á quân ĐH Lào ngay trận ra quân. Việc mang đến Nha Trang lực lượng rất mạnh, trong đó có những cầu thủ từng khoác áo U.23 Lào như Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen, Oun Phetvongsa cho thấy tham vọng của đội ĐH Lào. Đối thủ còn lại của đội Trường ĐH Nha Trang là đội ĐH Quốc gia Malaysia cũng rất đáng gờm, từng vào bán kết mùa giải năm ngoái.

Trong khi đó đội Trường ĐH Thủy lợi được đánh giá "dễ thở" khi 2 đối thủ ở bảng B là đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia và đội ĐH Quốc gia Singapore. Với dàn sao được khẳng định tài năng ở VCK TNSV THACO cup, nếu giữ vững phong độ, đội Trường ĐH Thủy lợi sẽ từng bước chinh phục các đối thủ để tiến sâu tại giải TNSV quốc tế lần này.

Dự lễ công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO có: TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang; nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực BTC; ông Phạm Anh Dũng, Ủy viên Ban Trọng tài VFF; ông Vũ Trọng Thức, Giám đốc kinh doanh Champa Island Resort & Spa; ông Nguyễn Hồng Quân, Phó phòng PA03 Công an tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó giám đốc thường trực Trung tâm kinh doanh Công ty Yến Sào Khánh Hòa; ông Quang Nhựt Tiến, Giám đốc Nam A Bank Nha Trang; ông Trần Minh Chính, Phó giám đốc chi nhánh Bảo hiểm AAA Khánh Hòa; ông Lê Viết Cường, Trưởng khoa Cấp cứu và Vận chuyển quốc tế, Bệnh viện quốc tế Vinmec Nha Trang.