Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Đội bóng ĐH Quốc gia Singapore: Khi nhà vô địch đi tìm thử thách

Nghi Thạo
26/03/2026 17:27 GMT+7

Với cú đúp vô địch quốc nội, đội ĐH Quốc gia Singapore được đánh giá là ứng cử viên sẽ cạnh tranh danh hiệu tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Cú đúp vô địch lịch sử

Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) được thành lập từ năm 1980, luôn duy trì truyền thống thể thao mạnh mẽ. Đội bóng NUS hành quân đến Nha Trang với tâm thế của một nhà vô địch tuyệt đối ở đấu trường quốc nội. Trong mùa giải vừa qua, họ đã lập cú đúp lịch sử khi đăng quang tại cả hai giải đấu lớn nhất dành cho giới sinh viên Singapore là: Đại hội Thể thao Đại học và Đại hội thể thao Học viện - Đại học - Cao đẳng.

Dẫn dắt NUS là HLV trưởng Sivaraj S/O Geevananthan (thường gọi là HLV Siva). Dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng sinh năm 1983, NUS vận hành lối chơi kiểm soát bóng. Đại diện của đảo quốc sư tử chú trọng việc luân chuyển bóng mạch lạc để xuyên phá hàng thủ đối phương dựa trên một nền tảng phòng ngự cực kỳ kỷ luật. Dù đang trong giai đoạn tái thiết lực lượng với sự kết hợp giữa các nhân tố trẻ và những đàn anh dày dạn, NUS vẫn cho thấy một sự gắn kết đáng nể.

Đội bóng ĐH Quốc gia Singapore: Khi nhà vô địch đi tìm thử thách- Ảnh 1.

Đội NUS có lối chơi kiểm soát bóng

ẢNH: NUS TEAM

Đến với giải đấu tại phố biển Nha Trang lần này, NUS đặt mục tiêu cọ xát với những đội bóng sinh viên của khu vực. Bên cạnh tham vọng chuyên môn, đội bóng còn mang sứ mệnh đại diện cho hình ảnh sinh viên Singapore năng động, tự tin. "Chúng tôi muốn thắt chặt tình hữu nghị và xây dựng những nhịp cầu văn hóa thông qua bóng đá", đại diện đội bóng chia sẻ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đẳng cấp của một nhà vô địch, đội bóng NUS chắc chắn sẽ là bài toán khó giải cho bất kỳ đối thủ nào tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Đội bóng ĐH Quốc gia Singapore: Khi nhà vô địch đi tìm thử thách- Ảnh 2.

Đội NUS vừa giành cú đúp chức vô địch ở sân chơi quốc nội

ẢNH: NUS TEAM

Hoài bão của "nhà vua" bóng đá sinh viên Singapore

HLV trưởng đội NUS - ông Siva bày tỏ sự vinh dự khi ông và các cầu thủ xuất sắc của bóng đá sinh viên Singapore có cơ hội góp mặt tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. "Mỗi năm, đội của chúng tôi tranh tài ở 2 giải đấu lớn trong nước: Đại hội Thể thao Đại học Singapore và Đại hội Thể thao Học viện - Đại học - Cao đẳng (IVP). Tôi rất tự hào rằng trong mùa giải vừa kết thúc gần đây nhất, đội đã đạt được cú đúp vô địch lịch sử. Danh hiệu IVP đặc biệt có ý nghĩa đối với chúng tôi, vì nó đánh dấu chức vô địch đầu tiên của đội tại giải đấu này kể từ năm 2009", vị thuyền trưởng đội NUS nhấn mạnh.

Cũng theo HLV Siva, bên cạnh những thành tựu ở cấp độ quốc nội, hoài bão của NUS là tiếp tục phát triển và thử thách bản thân ở một cấp độ cao hơn. Những giải đấu như TNSV quốc tế mang lại cho các cầu thủ NUS cơ hội được đối đầu với một số đội bóng xuất sắc nhất trong khu vực, điều này vô cùng quý giá cho sự phát triển và tích lũy kinh nghiệm của chúng tôi.

Đội bóng ĐH Quốc gia Singapore: Khi nhà vô địch đi tìm thử thách- Ảnh 3.

HLV Siva của đội NUS (phải) tham gia bốc thăm chia bảng TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

ẢNH: DUY ANH

"Bước vào giải đấu này, mục tiêu của chúng tôi là thi đấu với cường độ cao và tính kỷ luật trong mọi trận đấu, đồng thời chơi với khả năng tốt nhất của mình để hy vọng giành quyền vào trận chung kết. Quan trọng hơn, chúng tôi hy vọng sẽ đại diện cho NUS và đất nước Singapore với niềm tự hào, đồng thời phô diễn được chất lượng của các cầu thủ sinh viên của mình.

Bóng đá có một cách thức độc đáo để gắn kết mọi người lại với nhau, và chúng tôi hào hứng không chỉ để thi đấu, mà còn để chia sẻ những trải nghiệm và văn hóa thông qua môn thể thao này", HLV Siva khẳng định.

Đội bóng ĐH Quốc gia Singapore: Khi nhà vô địch đi tìm thử thách- Ảnh 4.

Để lá cờ Trường ĐH Thủy lợi bay cao ở sân chơi quốc tế

Chức vô địch giải trong nước đã mang đến cho Trường ĐH Thủy lợi tấm vé thông hành dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận