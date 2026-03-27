Đội bóng Trường ĐH Nha Trang: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng

Nghi Thạo
27/03/2026 00:00 GMT+7

Tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), đội Trường ĐH Nha Trang để lại ấn tượng đậm nét về một tập thể kiên cường. Với điểm tựa sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú đang sẵn sàng viết tiếp hành trình đầy cảm hứng tại sân chơi quốc tế sắp tới.

Phát huy tinh thần rực lửa

Trường ĐH Nha Trang tham gia TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO với vai trò chủ nhà. Hành trình của đội Trường ĐH Nha Trang tại VCK TNSV THACO cup 2026 là minh chứng rõ nét cho tinh thần quả cảm. Nằm ở bảng đấu có những đối thủ sừng sỏ, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Tú đã ghi dấu ấn khi giành vé vào tứ kết với thành tích bất bại.

Những trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước các đối thủ được đánh giá cao hơn như Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đặc biệt là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - đội bóng sau đó đã xuất sắc giành ngôi á quân, đã cho thấy khả năng chịu áp lực và tính tổ chức cực tốt của đội bóng phố biển. Dù phải dừng bước tại tứ kết khi thua 0-2 trước đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, nhưng những gì các cầu thủ chủ nhà thể hiện đã phần nào chinh phục trái tim người hâm mộ.

Đội bóng Trường ĐH Nha Trang: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng- Ảnh 1.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang để lại ấn tượng ở giải TNSV Việt Nam bằng lối chơi kiên cường

ẢNH: DUY ANH

Điểm tựa lớn nhất tạo nên sức mạnh cho đội Trường ĐH Nha Trang chính là sự tiếp lửa mãnh liệt từ khán đài. Trong mọi hoàn cảnh, các cầu thủ luôn chiến đấu với hơn 100% khả năng. Sự kiên cường này là kết quả của lối chơi kỷ luật, biết mình biết ta mà HLV Nguyễn Anh Tú dày công xây dựng. Tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, HLV Nguyễn Anh Tú khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực phát huy tối đa tinh thần rực lửa như ở giải quốc nội, quyết tâm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

"Không chỉ là một giải đấu bóng đá..."

Với vai trò chủ nhà, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đội bóng tham dự giải TNSV quốc tế lần II năm 2026, đặc biệt là các HLV và cầu thủ đến từ Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia.

Đội bóng Trường ĐH Nha Trang: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng- Ảnh 2.

Ông Đỗ Quốc Việt cho biết, TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO là cơ hội quý báu để các đội bóng được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thể thao

ẢNH: DUY ANH

Phát biểu tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vào chiều 26.3, ông Đỗ Quốc Việt - Trưởng phòng Công tác sinh viên - Trưởng đoàn đội bóng Trường ĐH Nha Trang, cho biết: "Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà còn là cơ hội quý báu để các đội bóng được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thể thao. Chúng tôi tin rằng mỗi trận đấu sẽ không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự kết nối giữa các nền văn hóa, giữa những người bạn trẻ trong khu vực".

"Với tinh thần chủ nhà, đội bóng Trường ĐH Nha Trang cam kết thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, tuân thủ luật thi đấu và góp phần cùng các đội bạn tạo nên một giải đấu hấp dẫn, công bằng và giàu cảm xúc. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tham dự giải, các bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại phố biển Nha Trang – một điểm đến thân thiện, năng động và hiếu khách", ông Việt nói thêm.

Đội bóng Trường ĐH Nha Trang: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng- Ảnh 3.

