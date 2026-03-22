Chức vô địch ngọt ngào của đội Trường ĐH Thủy lợi, lễ bế mạc đầy cảm xúc!

Đội Trường ĐH Thủy lợi giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở chung kết. Qua đó, đại diện miền Bắc giành chức vô địch đầu tiên, sau 3 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng.
Chiều 22.3, sân Trường ĐH Nha Trang diễn ra ngày thi đấu cuối cùng, lễ bế mạc và trao giải của VCK TNSV THACO cup 2026. Trận chung kết là màn so tài giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất: Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đại diện của miền Bắc đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số cách biệt 4-0, qua đó lần đầu đăng quang chức vô địch giải TNSV. Các bàn thắng lần lượt được ghi do công của Đỗ Hữu Hải, Trần Đức Hoan (cú đúp) và Ngô Dương Mạnh.
Đại diện ban tổ chức giải, nhà tài trợ... tặng hoa động viên các cầu thủ, tổ trọng tài ở trận chung kết
Khán đài A của sân Trường ĐH Nha Trang được lấp đầy, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động ở trận chung kết
