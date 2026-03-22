Chức vô địch ngọt ngào của đội Trường ĐH Thủy lợi, lễ bế mạc đầy cảm xúc!

Nghi Thạo
Nghi Thạo
22/03/2026 19:53 GMT+7

Đội Trường ĐH Thủy lợi giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở chung kết. Qua đó, đại diện miền Bắc giành chức vô địch đầu tiên, sau 3 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Chiều 22.3, sân Trường ĐH Nha Trang diễn ra ngày thi đấu cuối cùng, lễ bế mạc và trao giải của VCK TNSV THACO cup 2026. Trận chung kết là màn so tài giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất: Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đại diện của miền Bắc đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số cách biệt 4-0, qua đó lần đầu đăng quang chức vô địch giải TNSV. Các bàn thắng lần lượt được ghi do công của Đỗ Hữu Hải, Trần Đức Hoan (cú đúp) và Ngô Dương Mạnh.

Dự khán lễ bế mạc, cổ vũ trận chung kết có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban Tổ chức giải TNSV THACO cup 2026 phát biểu khai màn trận chung kết

TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang - đơn vị đăng cai VCK TNSV THACO cup 2026

Đại diện ban tổ chức giải, nhà tài trợ... tặng hoa động viên các cầu thủ, tổ trọng tài ở trận chung kết

Khán đài A của sân Trường ĐH Nha Trang được lấp đầy, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động ở trận chung kết

Đội Trường ĐH Thủy lợi thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong đó, Trần Đức Hoan (trái) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp đại diện miền Bắc thắng đậm 4-0 trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cán đích ở vị trí hạng ba tại giải năm nay

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng tạo nên nhiều bất ngờ để vào đến trận bán kết

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng là "hiện tượng" thú vị của giải, khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để vào chung kết

Đội Trường ĐH Thủy lợi vô địch đầy xứng đáng. Đây là thành quả ngọt ngào của thầy trò HLV Vũ Văn Trung, khi đội bóng này đã 2 lần vào đến chung kết (mùa I - 2023 và mùa II - 2024)

Tin liên quan

Ngai vàng bản lĩnh và quyền uy của Trường ĐH Thủy lợi

Ngai vàng bản lĩnh và quyền uy của Trường ĐH Thủy lợi

Chiến thắng đậm 4-0 trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở chung kết giúp Trường ĐH Thủy lợi khẳng định sức mạnh tuyệt đối với ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khán giả nhí cổ vũ nồng nhiệt trong trận chung kết bóng đá TNSV THACO cup 2026

Những tràng pháo tay xứng đáng cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

