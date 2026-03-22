Chức vô địch ngọt ngào của đội Trường ĐH Thủy lợi, lễ bế mạc đầy cảm xúc!

Chiều 22.3, sân Trường ĐH Nha Trang diễn ra ngày thi đấu cuối cùng, lễ bế mạc và trao giải của VCK TNSV THACO cup 2026. Trận chung kết là màn so tài giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất: Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đại diện của miền Bắc đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số cách biệt 4-0, qua đó lần đầu đăng quang chức vô địch giải TNSV. Các bàn thắng lần lượt được ghi do công của Đỗ Hữu Hải, Trần Đức Hoan (cú đúp) và Ngô Dương Mạnh.

Dự khán lễ bế mạc, cổ vũ trận chung kết có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban Tổ chức giải TNSV THACO cup 2026 phát biểu khai màn trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang - đơn vị đăng cai VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Đại diện ban tổ chức giải, nhà tài trợ... tặng hoa động viên các cầu thủ, tổ trọng tài ở trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Khán đài A của sân Trường ĐH Nha Trang được lấp đầy, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động ở trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Đội Trường ĐH Thủy lợi thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong đó, Trần Đức Hoan (trái) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp đại diện miền Bắc thắng đậm 4-0 trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cán đích ở vị trí hạng ba tại giải năm nay ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng tạo nên nhiều bất ngờ để vào đến trận bán kết ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng là "hiện tượng" thú vị của giải, khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để vào chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH