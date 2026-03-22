Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Khán giả nhí cổ vũ nồng nhiệt trong trận chung kết bóng đá TNSV THACO cup 2026

Hữu Tú
22/03/2026 17:34 GMT+7

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của trận chung kết TNSV THACO Cup 2026, sự xuất hiện của các khán giả nhí đã làm bừng sáng khán đài, tiếp thêm động lực cho cầu thủ hai đội.

Chiều 22.3, tại phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy Lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tranh ngôi vô địch giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 đã thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ, tiếp sức tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

Khán giả lấp kín khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang

Có mặt tại khán đài từ sớm, chị Phạm Thị Minh Phượng (27 tuổi) cùng con trai nhỏ 2 tuổi đến cổ vũ, khuấy động bầu không khí náo nhiệt tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang.

Chị Phượng chia sẻ, bản thân cùng con trai đến để cổ vũ hết mình cho đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi. Hai mẹ con đã cùng nhau xem nhiều trận bóng, đặc biệt hơn là trận chung kết của giải bóng đá sinh viên.

Bầu không khí náo nhiệt tại trận chung kết giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026

"Tôi biết thông tin của giải đấu thông qua các kênh truyền thông của trường, của Báo Thanh Niên. Con trai tôi cũng rất thích bóng đá nên khi đến đây, cháu rất vui mừng và hào hứng. Bầu không khí trận chung kết rất sôi động và đây là trận bóng đầu tiên mà mẹ con tôi xem trực tiếp trong suốt mùa giải", chị Phượng nói.

Khán giả nhí đến cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu ở trận chung kết

Trong bầu không khí náo nhiệt của trận chung kết, chị Phan Thị Thu Trân (32 tuổi) cùng chồng và con gái 2 tuổi đến cổ vũ cho mái trường xưa - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Chị Trân cho biết, hai vợ chồng từng là cựu sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Khi biết đội bóng của trường đến Nha Trang để thi đấu, gia đình đã theo dõi tất các trận đấu trực tuyến. Để tiếp sức cho đội bóng, gia đình đã đến sớm và cổ vũ với tinh thần nồng nhiệt hết mình.

Các khán giả nhí đã tô điểm thêm bầu không khí sôi động trên khán đài

Khán giả nhí có tinh thần cổ vũ chuyên nghiệp

"Không khí của trận chung kết rất vui và sôi động. Gia đình tôi thường đưa bé nhỏ đến xem trực tiếp nhiều trận đấu bóng đá, cháu rất vui và biết cách cổ vũ. Đặc biệt hơn là cả gia đình cùng đi cổ vũ cho đội bóng của mái trường xưa", chị Trân hào hứng nói.

Khán giả nhí 2 tuổi cổ vũ nồng nhiệt trên khán đài

Đội CĐV Khánh Hòa tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ

Trận chung kết giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026 đã thu hút đông đảo khán giả là sinh viên, người dân, CĐV U60 đến theo dõi. Sự xuất hiện và phủ kín khán đài của các cổ động viên là nguồn động lực rất to lớn, tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khán giả nhí càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho trận chung kết.

TNSV THACO cup 2026: Khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang chật kín khán giả

Sức hút của VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã được thể hiện rõ ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên, khi khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang liên tục chật kín khán giả, kể cả những ngày đội chủ nhà không ra sân.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận