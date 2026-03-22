Khán giả nhí cổ vũ nồng nhiệt trong trận chung kết bóng đá TNSV THACO cup 2026

Chiều 22.3, tại phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy Lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tranh ngôi vô địch giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 đã thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ, tiếp sức tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

Khán giả lấp kín khán đài SVĐ Trường ĐH Nha Trang

Có mặt tại khán đài từ sớm, chị Phạm Thị Minh Phượng (27 tuổi) cùng con trai nhỏ 2 tuổi đến cổ vũ, khuấy động bầu không khí náo nhiệt tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang.

Chị Phượng chia sẻ, bản thân cùng con trai đến để cổ vũ hết mình cho đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi. Hai mẹ con đã cùng nhau xem nhiều trận bóng, đặc biệt hơn là trận chung kết của giải bóng đá sinh viên.

"Tôi biết thông tin của giải đấu thông qua các kênh truyền thông của trường, của Báo Thanh Niên. Con trai tôi cũng rất thích bóng đá nên khi đến đây, cháu rất vui mừng và hào hứng. Bầu không khí trận chung kết rất sôi động và đây là trận bóng đầu tiên mà mẹ con tôi xem trực tiếp trong suốt mùa giải", chị Phượng nói.

Trong bầu không khí náo nhiệt của trận chung kết, chị Phan Thị Thu Trân (32 tuổi) cùng chồng và con gái 2 tuổi đến cổ vũ cho mái trường xưa - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Chị Trân cho biết, hai vợ chồng từng là cựu sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Khi biết đội bóng của trường đến Nha Trang để thi đấu, gia đình đã theo dõi tất các trận đấu trực tuyến. Để tiếp sức cho đội bóng, gia đình đã đến sớm và cổ vũ với tinh thần nồng nhiệt hết mình.

"Không khí của trận chung kết rất vui và sôi động. Gia đình tôi thường đưa bé nhỏ đến xem trực tiếp nhiều trận đấu bóng đá, cháu rất vui và biết cách cổ vũ. Đặc biệt hơn là cả gia đình cùng đi cổ vũ cho đội bóng của mái trường xưa", chị Trân hào hứng nói.

Đội CĐV Khánh Hòa tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ

Trận chung kết giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026 đã thu hút đông đảo khán giả là sinh viên, người dân, CĐV U60 đến theo dõi. Sự xuất hiện và phủ kín khán đài của các cổ động viên là nguồn động lực rất to lớn, tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khán giả nhí càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho trận chung kết.