Trường ĐH Thủy lợi đăng quang

Màn kết rực rỡ

Đông đảo người hâm mộ đến sân Trường ĐH Nha Trang cổ vũ đội Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thi đấu trận chung kết, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động trên khán đài. Không chỉ ở trận chung kết, các trận đấu tại vòng chung kết (VCK) TNSV THACO cup 2026 đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải, chia sẻ: "Dẫu kết quả cuối cùng có ra sao, chiến thắng lớn nhất, ngọt ngào nhất mà chúng ta cùng giành được chính là tình yêu thuần khiết của sinh viên dành cho trái bóng tròn. Đó là thứ sức mạnh gắn kết hàng ngàn trái tim, tạo nên một bầu không khí rực lửa thanh xuân mà chúng ta mang theo suốt cuộc đời này. Chúng ta đã khép lại một VCK có rất nhiều bất ngờ với chất lượng chuyên môn vượt mong đợi và sự cổ vũ nhiệt thành chưa từng thấy của khán giả".

Từ trái sang phải: Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, trao cúp vô địch cho đội Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: ĐỘC LẬP

Quý đại biểu, quan chức và BTC xuống sân động viên cổ vũ hai đội thi đấu trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, động viên tổ trọng tài và 2 đội bóng tham dự trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Th.S Hồ Quang Tuấn, đại diện đội Trường ĐH Thủy lợi, chia sẻ: "Tại VCK THACO cup 2026, điều đọng lại lớn nhất trong tâm trí chúng tôi bên cạnh diễn biến hấp dẫn trên sân cỏ là một hành trình đầy ắp những trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ. Giải đấu không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn là nhịp cầu ý nghĩa để sinh viên từ mọi miền Tổ quốc được xích lại gần nhau, cùng chia sẻ khát khao và niềm đam mê cháy bỏng. Chúng tôi sẽ mang về hành trang đầy ắp những kỷ niệm và những tình cảm tốt đẹp".

Những ngày hội đỉnh cao bóng đá sinh viên chưa khép lại, bởi sau VCK TNSV THACO cup 2026 cũng trên sân Trường ĐH Nha Trang sẽ diễn ra TNSV quốc tế (từ ngày 28.3 - 5.4) với sự góp mặt của 6 đội, gồm 2 đội trong nước và 4 đội khách mời quốc tế. Nhà vô địch TNSV THACO cup 2026 đội Trường ĐH Thủy lợi cùng đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang là 2 đại diện trong nước góp mặt.

Đăng quang sau 2 lần lỡ hẹn

Cuộc đối đầu giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không chỉ là một trận bóng đơn thuần mà còn là màn đấu trí đỉnh cao giữa hai triết lý bóng đá đối lập.

Ngay từ những phút đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc, Trường ĐH Thủy lợi với tư thế của đội bóng được đánh giá cao hơn đã chủ động tràn đội hình lên tấn công áp đảo. Đại diện đến từ miền Bắc cho thấy tham vọng đẩy cao tốc độ và chơi phủ đầu nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn giữ vững lối chơi phòng thủ đặc trưng, lùi sâu đội hình và bọc lót kín kẽ để chờ sơ hở của đối phương. Tuy nhiên, sức mạnh đoàn quân của HLV Vũ Văn Trung không chỉ đến từ những pha bóng phối hợp tấn công, mà còn từ khả năng tận dụng tình huống cố định đã được mài giũa kỹ lưỡng từ trước. Phút 15, xuất phát từ một pha ném biên bên cánh phải, trung vệ Đỗ Hữu Hải tận dụng bóng bật ra từ tình huống lộn xộn, chớp thời cơ tung cú vô lê cực kỳ hiểm hóc, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Bàn thắng mở tỷ số không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn buộc Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phải từ bỏ lối chơi phòng ngự chủ động để đẩy cao tìm bàn gỡ, qua đó giúp trận đấu trở nên hấp dẫn và cởi mở hơn rất nhiều.

CĐV đội Trường ĐH Thủy lợi cổ vũ sôi động cho đội nhà từ khán đài sân Trường ĐH Nha Trang ẢNH: DUY ANH

Đội Trường ĐH Thủy lợi (phải) thi đấu lấn lướt trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Xuyên suốt hiệp thi đấu đầu tiên và sang đầu hiệp 2, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục trình diễn bộ mặt chuyên môn ấn tượng với những miếng đánh đa dạng và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 48, kịch bản quen thuộc một lần nữa lặp lại từ pha dàn xếp bài bản. Từ chấm đá phạt, Nguyễn Hoàng Danh treo bóng đầy chuẩn xác vào vòng cấm địa để Trần Đức Hoan nhân đôi cách biệt cho Trường ĐH Thủy lợi. Khi đã dẫn trước đến hai bàn, đội bóng của HLV Vũ Văn Trung càng chơi càng hay, làm chủ thế trận hoàn toàn bằng bản lĩnh và sự điềm tĩnh. Trong khi đó, đôi chân của các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã không còn thanh thoát. Phút 52, Trần Đức Hoan tiếp tục tỏa sáng với cú tâng bóng điệu nghệ để đào sâu cách biệt thành 3-0. Bàn thắng này cũng giúp Đức Hoan vươn lên dẫn đầu ở danh sách vua phá lưới với 4 pha lập công kể từ đầu giải.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dù nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thành. Thậm chí, đội Trường ĐH Thủy lợi còn khai thác khoảng trống để có bàn thắng thứ 4, nhờ công của Ngô Dương Mạnh. Chiến thắng chung cuộc 4-0 ở trận chung kết không chỉ mang về chiếc cúp vô địch danh giá cho đại diện thủ đô mà còn khẳng định sự vượt trội về mặt chiến thuật và con người của thầy trò HLV Vũ Văn Trung tại giải đấu năm nay. Sau 2 lần liên tiếp vào chung kết (mùa 2023 và 2024) và đều ngậm ngùi cán đích ở vị trí á quân, đội Trường ĐH Thủy lợi có lần đầu đăng quang chức vô địch TNSV bằng màn trình diễn đầy thuyết phục.