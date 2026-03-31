Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam cực mạnh đấu Malaysia: Xuân Son đá cặp Hoàng Hên, Văn Hậu đá chính, thủ môn Nguyễn Filip

Hồng Nam
31/03/2026 17:29 GMT+7

Danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam ở màn so tài Malaysia (19 giờ ngày 31.3) ở lượt trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 đã lộ diện.

Đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia bằng lực lượng tối ưu

HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia, diễn ra lúc 19 giờ hôm nay trên sân Thiên Trường.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Nguyễn Filip, người gác đền kỳ cựu từng có 8 năm thi đấu ở châu Âu trước khi cập bến CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) năm 2023. Lần gần nhất Nguyễn Filip bắt chính cho đội tuyển Việt Nam cũng chính là trận gặp Malaysia, diễn ra tháng 6.2025. 

Sau đó, Nguyễn Filip dự bị, hoặc không còn được gọi lên tuyển. Ở màn tái đấu Malaysia, kinh nghiệm của Nguyễn Filip được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng thủ đội tuyển. 

Đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Ở hàng thủ, 3 trung vệ được HLV Kim Sang-sik lựa chọn gồm Đỗ Duy Mạnh (đội trưởng), Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Sau hơn 3 năm, Văn Hậu mới trở lại đội hình chính đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1999 đá trung vệ lệch trái, hỗ trợ khâu triển khai bóng và không chiến. Việt Anh cũng được HLV Kim tin dùng trở lại sau quãng thời gian trầm lắng.

Ở hai cánh, Cao Pendant Quang Vinh (trái) và Trương Tiến Anh (phải) là những gương mặt quen thuộc được lựa chọn.

Danh sách đăng ký 2 đội

Hai Long (18) và Hoàng Hên (9) đá chính

Ở tuyến giữa, Nguyễn Hoàng Đức sẽ đá cặp cùng Nguyễn Quang Hải. Bộ đôi này đã sát cánh cùng nhau ở trận gặp Bangladesh (Việt Nam thắng 3-0). Trong khi đó, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son sẽ hợp thành "đinh ba" tấn công trong sơ đồ 3-4-3.

Đây là lần đầu tiên, Xuân Son và Hoàng Hên cùng đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia lúc 19 giờ ngày mai (31.3). Sau khi được xử thắng 3-0 ở màn so tài Malaysia vào tháng 6 năm ngoái, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có vé đến Asian Cup sớm một lượt đấu. Cuộc chạm trán Malaysia tại sân Thiên Trường chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn muốn đội tuyển Việt Nam chơi với 100% sự tập trung ở trận quyết đấu đối thủ Đông Nam Á.

"Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn vì đã có thể tiến tới Asian Cup năm sau. Dù kết quả trận đấu ngày mai có như nào, tôi vẫn cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ. Cả đội cũng đã nỗ lực hết sức mới có được kết quả này. Trận đấu ngày mai sẽ lại là một thử thách khác với các cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trận này và tiến vào vòng chung kết. Chiến thắng trong trận đấu ngày mai cũng là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở các giải đấu sắp tới", ông Kim nhấn mạnh. 

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik lần đầu nói về án phạt của AFC: 'Việt Nam muốn thắng Malaysia 2-0, không có chuyện lùi bước'

HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã lấy lại trọn vẹn tự tin và quyết đánh bại Malaysia ở lượt hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

HLV Cklamovski: ‘Malaysia không đá vì Asian Cup mà vì danh dự và quyết thắng đội tuyển Việt Nam'

Đội tuyển Việt Nam vẫn chờ phiên bản tốt nhất của Xuân Son

