Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar, ra quân suôn sẻ tại Thái Lan: Đấu Timor Lester ngày nào?

Nghi Thạo
06/04/2026 19:21 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt trước Myanmar, ở trận ra quân giải futsal Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân suôn sẻ tại giải futsal Đông Nam Á 2026, khi chạm trán với đội tuyển Myanmar vào chiều 6.4 ở nhà thi đấu Nonthaburi - Thái Lan. Theo đó, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã tạo ra thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam dù chơi áp đảo nhưng chỉ có được 1 bàn thắng, được ghi bởi Nhan Gia Hưng. Phút 12, Trần Thái Huy nỗ lực đi bóng ở hành lang cánh phải trước khi để căng ngang vào trong cho Nhan Gia Hưng ở tư thế trống trải, có đủ thời gian và không để căn chỉnh thước ngắm rồi cứa lòng tung lưới Myanmar, đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar, ra quân suôn sẻ tại Thái Lan: Đấu Timor Lester ngày nào?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam ra quân suôn sẻ ở giải futsal Đông Nam Á 2026

ẢNH: FAT

Các tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 còn thuộc về Thái Huy với cú dứt điểm căng ở phút 11 và pha bóng đối mặt thủ môn Myanmar ở phút 13. Với cú ra chân của Thái Huy, thủ môn Myanmar đã chơi tập trung để cứu thua. Trong khi đó, Thịnh Phát và Công Đại có cơ hội "2 đánh 1" nhưng lại không tận dụng thành công để ghi bàn, do phối hợp không tốt.

Đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tục ghi bàn trong những phút đầu. Phút 21, Nguyễn Đa Hải và Từ Minh Quang có pha bóng phối hợp cực kỳ ăn ý, để rồi Đa Hải dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Phút 22, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Vũ Ngọc Ánh bất ngờ tung cú sút xa rất mạnh, khiến thủ môn Myanmar phải "ói bóng" và Đa Hải đã xuất hiện rất nhanh để đá bồi nâng cách biệt. Phút 28, cầu thủ Nguyễn Thạc Hiếu xử lý tự tin và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Ở trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam đấu Timor Lester vào 17 giờ 30 ngày 7.4.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar, ra quân suôn sẻ tại Thái Lan: Đấu Timor Lester ngày nào?- Ảnh 2.


Tin liên quan

Người hùng World Cup Hàn Quốc gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam

Người hùng World Cup Hàn Quốc gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cựu thủ môn nổi tiếng người Hàn Quốc, ông Lee Woon-jae, từng dự 4 kỳ World Cup và đứng hạng tư năm 2002, đã ký hợp đồng gia hạn với đội tuyển Việt Nam có giá trị đến năm 2027.

Lộ diện kênh phát trực tiếp đội tuyển Việt Nam, không phải VTV: Vượt cửa ải Myanmar hôm nay

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: HLV Giustozzi nói điều cực ‘cháy’, đại chiến Thái Lan ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Futsal Việt Nam HLV Giustozzi Futsal Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận