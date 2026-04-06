Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar, ra quân suôn sẻ tại Thái Lan: Đấu Timor Lester ngày nào?

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân suôn sẻ tại giải futsal Đông Nam Á 2026, khi chạm trán với đội tuyển Myanmar vào chiều 6.4 ở nhà thi đấu Nonthaburi - Thái Lan. Theo đó, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã tạo ra thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam dù chơi áp đảo nhưng chỉ có được 1 bàn thắng, được ghi bởi Nhan Gia Hưng. Phút 12, Trần Thái Huy nỗ lực đi bóng ở hành lang cánh phải trước khi để căng ngang vào trong cho Nhan Gia Hưng ở tư thế trống trải, có đủ thời gian và không để căn chỉnh thước ngắm rồi cứa lòng tung lưới Myanmar, đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Việt Nam ra quân suôn sẻ ở giải futsal Đông Nam Á 2026 ẢNH: FAT

Các tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 còn thuộc về Thái Huy với cú dứt điểm căng ở phút 11 và pha bóng đối mặt thủ môn Myanmar ở phút 13. Với cú ra chân của Thái Huy, thủ môn Myanmar đã chơi tập trung để cứu thua. Trong khi đó, Thịnh Phát và Công Đại có cơ hội "2 đánh 1" nhưng lại không tận dụng thành công để ghi bàn, do phối hợp không tốt.

Đội tuyển Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tục ghi bàn trong những phút đầu. Phút 21, Nguyễn Đa Hải và Từ Minh Quang có pha bóng phối hợp cực kỳ ăn ý, để rồi Đa Hải dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Phút 22, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Vũ Ngọc Ánh bất ngờ tung cú sút xa rất mạnh, khiến thủ môn Myanmar phải "ói bóng" và Đa Hải đã xuất hiện rất nhanh để đá bồi nâng cách biệt. Phút 28, cầu thủ Nguyễn Thạc Hiếu xử lý tự tin và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Ở trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam đấu Timor Lester vào 17 giờ 30 ngày 7.4.



