Lộ diện kênh phát trực tiếp đội tuyển Việt Nam, không phải VTV: Vượt cửa ải Myanmar hôm nay

TV360 phát trực tiếp giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 được xem là đợt sát hạch quan trọng để đội tuyển Việt Nam rèn quân, chuẩn bị cho lộ trình săn vé dự World Cup trong tương lai gần. Cũng như các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam, khán giả có thể theo dõi trực tiếp và cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á trên nền tảng TV360 từ ngày 6.4 này.

Lịch thi đấu mới nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 5.4.2026, HLV Diego Giustozzi đã có những trải lòng về định hướng của đội nhà. Vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận giai đoạn đầu làm việc tại châu Á có nhiều bỡ ngỡ, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn định. Ông cho biết: "Tôi đã hiểu học trò hơn sau thời gian gắn bó. 1-2 năm qua, đội tuyển đã cải thiện tâm lý và thay đổi lối đá. Chúng tôi đang đi đúng lộ trình để tranh suất dự World Cup tại vòng chung kết (VCK) châu Á sắp tới".

Lộ trình hướng tới World Cup của HLV Diego Giustozzi và đội tuyển Việt Nam

Dù sở hữu dàn cầu thủ trẻ tiềm năng, ông Giustozzi nhấn mạnh đội tuyển cần thêm nhiều trận đấu quốc tế để trưởng thành. Hiện tại, ông đang dồn 100% sự tập trung cho mục tiêu đưa futsal Việt Nam góp mặt tại World Cup 2028. Đánh giá về tương quan lực lượng, nhà cầm quân này nhận định futsal châu lục đang ngày càng khốc liệt khi có khoảng 10-12 đội tuyển đủ sức cạnh tranh vé đi tiếp.

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân tại TP.HCM từ ngày 16.3.2026, sau đó sang Thái Lan tập huấn từ ngày 30.3.2026. Tại đây, đội có 2 trận giao hữu bổ ích với các CLB Hong Yen Takam và Blackpearl.

HLV Diego Giustozzi đặt ra tham vọng lớn cùng futsal Việt Nam

Sau quá trình sàng lọc, BTC và ban huấn luyện đã chốt danh sách 14 cầu thủ chính thức. Thủ môn Trần Văn Lương là người duy nhất bị gạch tên. Trong đội hình lần này, Nguyễn Thạc Hiếu là gương mặt trẻ mới nhất được trao cơ hội bên cạnh các đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A. Lịch thi đấu cụ thể như sau: Gặp Myanmar (6.4.2026), đối đầu Timor Leste (7.4.2026) và chạm trán chủ nhà Thái Lan (8.4.2026). Chiều 5.4.2026, đội có buổi làm quen sân tại Nhà thi đấu Nonthaburi để hoàn thiện những khâu cuối cùng trước giờ xung trận.