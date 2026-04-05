Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thanh Hóa ‘dìm’ HAGL xuống gần đáy, đội HLV Popov vẫn tốp 2 nhưng...

Trận đấu sớm nhất trong ngày 5.4 diễn ra trên sân Pleiku, khi đội chủ nhà HAGL chạm trán CLB Ninh Bình. Giới chuyên môn dự đoán đây là trận đấu hấp dẫn khi 2 đội đều khao khát có 3 điểm. Với CLB HAGL, họ đang ở nhóm cuối bảng và một chiến thắng sẽ giúp đội bóng này tạm “thoát hiểm”. Trong khi đó, ngày trở lại phố núi, HLV Vũ Tiến Thành cũng muốn cùng CLB Ninh Bình có 3 điểm, qua đó kết thúc chuỗi trận đầy thất vọng.

Nhưng dù được đánh giá cao hơn, CLB Ninh Bình không thể hiện được sự lấn lướt trước chủ nhà HAGL. Không những vậy, sau hiệp 1, CLB Ninh Bình cũng bị dẫn trước 1-0 sau khi Võ Đình Lâm ghi bàn cho CLB HAGL ở phút 12.

CLB Ninh Bình (8) ngược dòng, đánh bại CLB HAGL ẢNH: CLB HAGL

Sang hiệp 2, CLB Ninh Bình thực hiện nhiều sự thay đổi, nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, cũng giống hiệp 1, CLB Ninh Bình vẫn gặp nhiều khó khăn. Phải chờ đến phút 70, CLB Ninh Bình mới tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ pha đá phạt đền chính xác của Geovane. Với đà hưng phấn, CLB Ninh Bình tiếp tục tấn công và tìm được bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 84. Người giúp CLB Ninh Bình có 3 điểm là cầu thủ trẻ Lê Văn Thuận.

Ngược dòng đánh bại CLB HAGL, CLB Ninh Bình cắt chuỗi 5 trận không thắng ở V-League. Đội bóng cố đô có 31 điểm sau 17 trận, tiếp tục xếp vị trí thứ 3. Ở chiều ngược lại, trận thua đau ngay trên sân nhà đẩy CLB HAGL vào thế “lâm nguy”. CLB HAGL hiện có 15 điểm, rơi xuống vị thứ 12 và cách nhóm có nguy cơ xuống hạng chỉ 3 điểm.

Ở cặp đấu lúc 18 giờ, CLB Nam Định đánh bại CLB Hà Tĩnh 2-0. Xuân Son tiếp tục chuỗi trận phong độ cao khi có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn, mở tỷ số cho CLB Nam Định ở phút 35. Sang hiệp 2, CLB Nam Định vẫn là đội chơi chủ động, có bàn thắng thứ 2 do công của Akolo (phút 49).

Đánh bại CLB Hà Tĩnh ngay trên sân khách, CLB Nam Định có trận thắng thứ 4 liên tiếp. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 24 điểm, xếp thứ 7. Phía đối diện, CLB Hà Tĩnh có 20 điểm, xếp thứ 9.

Xuân Son cùng các đồng đội tiếp tục có chiến thắng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ở cặp đấu cùng giờ, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) gây thất vọng lớn khi bất ngờ thất thủ 0-4 trên sân của CLB Thanh Hóa. Được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không thể hiện được nhiều điều, thậm chí thủng lưới đến 2 lần trong hiệp 1. Đến hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng CLB CA TP.HCM không lần nào xuyên thủng lưới CLB Thanh Hóa. Không những vậy, ở các phút 52, 90+1, CLB CA TP.HCM còn thủng lưới thêm 2 lần, sau các bàn thắng của Đình Tùng và Lê Văn Thắng.

Trắng tay ở vòng đấu này, CLB CA TP.HCM bỏ lỡ cơ hội vượt mặt CLB Hà Nội để chen chân vào tốp 4. CLB CA TP.HCM có 26 điểm, xếp thứ 5 và kém đội xếp thứ 4 là CLB Hà Nội 1 điểm. Phía đối diện, CLB Thanh Hóa có 16 điểm sau 17 trận đã đấu. Đồng thời, đội bóng xứ Thanh cũng vượt mặt CLB HAGL, vươn lên vị trí thứ 11, hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 4 điểm.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 17 ẢNH: CHỤP MÀN Hình VPF

Ở trận đấu còn lại của vòng 17, CLB Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ để SLNA cầm chân 1-1. Ngay ở phút thứ 2, lưới CLB Thể Công Viettel đã phải rung lên sau bàn thắng của Văn Huy. Mãi đến phút 90, Pedro Henrique mới lập công, giúp Thể Công Viettel có 1 điểm.

Dù bị chia điểm ở trận đấu này, Thể Công Viettel vẫn giữ vị trí thứ 2. Thầy trò HLV Popov có 35 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là CLB Ninh Bình 4 điểm. Dù vậy, khoảng cách giữa họ và đội xếp đầu là CLB Công an Hà Nội cũng bị nới rộng lên thành 9 điểm sau vòng đấu này. Ở chiều ngược lại, CLB SLNA có 20 điểm, đứng thứ 8.