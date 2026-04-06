Không còn ông Vũ Tiến Thành, CLB HAGL có thoát khỏi hiểm cảnh?

Báo động đỏ cho CLB HAGL

Ở mùa giải trước, đội bóng phố núi đã trụ hạng thành công ở những vòng đấu cuối nhờ tài lèo lái của ông Vũ Tiến Thành với vai trò giám đốc kỹ thuật. Với lực lượng cầu thủ giỏi ngày càng mỏng dần khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... đều rồi đội, ông Vũ Tiến Thành vẫn giúp CLB HAGL vượt cạn thành công nhờ lối đá bị cho là phòng thủ tiêu cực.

Đội HAGL rơi xuống nhóm cuối bảng sau vòng 17 Ảnh: CLB HAGL

Sang đến mùa giải năm nay, CLB HAGL lại mất tiếp những cầu thủ trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Văn Sơn và thậm chí cả trung vệ trẻ Lý Đức. Với đội hình toàn những cầu thủ trẻ như Quang Kiệt, Minh Tâm, Phước Bảo, Du Học, Anh Tài, Thanh Nhân…, đầu mùa bóng, đội bóng phố núi thực sự lao đao với 3 trận thua và 3 hòa khiến đội luôn nằm ở nhóm cuối bảng. Phải đến vòng 8 họ mới có trận thắng đầu tiên trước CLB Thể Công Viettel (2-1) và dần khởi sắc hơn khi thủ hòa Nam Định (2-2). Những tưởng HAGL sẽ dần củng cố lại tinh thần và lực lượng để thoát khỏi nhóm cuối bảng, nhưng việc thay đổi nhân sự ở ban huấn luyện khiến đội rơi vào hoàn cảnh khó khăn từ vòng 15.

Kể từ khi ông Thành tạm rời đội để về nhận nhiệm vụ tại CLB Ninh Bình, HAGL chỉ có kết quả thua 2, hòa 1, rơi xuống vị trí thứ 12, chỉ hơn 2 đội xếp dưới là Đà Nẵng và PVF-CAND (vị trí rớt hạng) 3 điểm. Đây là con số đáng báo động vì nếu tiếp tục thi đấu sa sút và không cải thiện tình hình, một suất xuống hạng là khó tránh khỏi với đội bóng phố núi.

Thiếu sự tinh quái

Điều đáng tiếc trong trận thua ngược CLB Ninh Bình 1-2 ở vòng 17 diễn ra hôm qua (5.4) là HAGL vẫn giữ được tinh thần chơi bóng cống hiến. Các cầu thủ vẫn cố gắng triển khai lối đá quen thuộc. Nhưng cái thiếu lớn nhất của các cầu thủ HAGL lúc này đó còn là sự lạnh lùng và hiệu quả. Họ không còn những khoảnh khắc quyết định, sự chắc chắn nơi hàng thủ cũng như thiếu một chút bản lĩnh khi bị dồn ép. Những thất bại gần đây cho thấy đội bóng phố núi vẫn loay hoay tìm lại chính mình sau những mùa giải nhiều biến động. Những cầu thủ trẻ của đội vẫn đang học cách trưởng thành, nhưng sự khắc nghiệt của V-League lại không cho họ thời gian để làm điều đó. Lúc này họ cần một sự tinh quái, dày dạn kinh nghiệm của người chỉ huy để giúp họ vượt qua tình cảnh khó khăn nhất. Đây là những yếu tố đã được ông Vũ Tiến Thành xây dựng cho đội trong giai đoạn trước, dù đội hình không có ngôi sao nào.

Các cầu thủ trẻ HAGL (trái) đang gặp nhiều khó khăn Ảnh: Khả Hòa

Đặc biệt, tiếc cho các cầu thủ trẻ tài năng của đội như Quang Kiệt, Minh Tâm, Du Học, Anh Tài… khi không có các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn kèm cặp, dìu dắt nên dễ rơi vào tình cảnh bị động ở những thời khắc quyết định.

Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới của HAGL, mọi người không khỏi lo lắng cho họ khi phải gặp CLB Nam Định đang vào phom trở lại (vòng 18 ngày 11.4) trên sân Thiên Trường; gặp Thể Công Viettel (vòng 19 ngày 19.4) trên sân Hàng Đẫy; gặp Hải Phòng (vòng 20 ngày 24.4) trên sân Pleiku… Nếu không có được kết quả tốt ở những trận đấu này, thầy trò HLV Quang Trãi nhiều khả năng sẽ rớt xuống đáy bảng và rơi vào tình cảnh bất lợi trong giai đoạn cuối mùa giải.