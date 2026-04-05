Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son ghi bàn và kiến tạo rồi… bỏ lỡ khó tin, Nam Định đánh bại chủ nhà Hà Tĩnh

Thiếu Bá
05/04/2026 20:14 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi 1 bàn thắng và thực hiện 1 pha kiến tạo thành bàn, giúp CLB Nam Định thắng đội Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 17 V-League ngày 5.4.

Xuân Son tìm lại duyên ghi bàn ở V-League

Xuân Son nói riêng và đội Nam Định nói chung thi đấu đầy quyết tâm trong trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 5.4. Phút 19, cầu thủ của đội bóng thành Nam đưa được bóng vào lưới Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trọng tài Viết Duẩn sau khi tham khảo công nghệ VAR, từ chối bàn thắng của Xuân Son và đội Nam Định, vì cho rằng đã có lỗi của cầu thủ đội khách.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền ở phút 30

Xuân Son vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Nam Định thắng dễ Hà Tĩnh

Ở đầu sân bên kia, Hà Tĩnh có câu trả lời ở phút 25. Trung Nguyên của Hà Tĩnh tung cú sút hiểm hóc từ khoảng 20 m, buộc thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định phải trổ tài cứu thua.

Thế bế tắc của trận đấu bị phá vỡ ở phút 30. Trọng tài Viết Duẩn sau vài phút tham khảo công nghệ VAR, phát hiện ra lỗi của hậu vệ Hà Tĩnh trong vùng cấm địa của đội chủ nhà, ở tình huống các hậu vệ Hà Tĩnh kèm Xuân Son. Trọng tài Viết Duẩn cho Nam Định hưởng phạt đền. Từ chấm 11 m, chính Xuân Son dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nam Định.

Xuân Son vẫn là tâm điểm ở nửa sau của trận đấu

Sang hiệp 2, Xuân Son tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Phút 48, Xuân Son có pha chọc khe rất thông minh để Akolo lao xuống, đi bóng qua luôn thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh, trước khi Akolo ung dung đá bóng vào lưới trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định.

Xuân Son ghi 1 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo thành bàn

Xuân Son mở tỷ số từ chấm penalty

Sau 2 bàn thua, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công. Phút 52, tiền vệ phòng ngự Joseph dâng cao tấn công, anh đón đường chuyền của đồng đội, đệm bóng từ cự ly chưa đến 10 m, nhưng một lần nữa thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định có pha đổ người rất nhanh, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng cứu thua cho đội khách.

Đây là trận đấu mà đôi bên đều có những pha bỏ lỡ hết sức đáng tiếc. Đặc biệt là tình huống bỏ lỡ khó tin của Xuân Son ở phút 84. Kevin Phạm Ba đi bóng tốc độ bên phía cánh phải, anh chuyền ngang loại luôn thủ môn của Hà Tĩnh, nhưng trước khung thành bỏ trống, Xuân Son lại đệm bóng… ra ngoài.

Dù sao, chiến thắng 2-0 cũng đã quá đủ để Nam Định giành trọn 3 điểm, leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam có 24 điểm sau 17 vòng đấu thuộc V-League 2025-2026. Còn đội Hà Tĩnh có 20 điểm, đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tối 5.4, CLB Thanh Hóa đã gây bất ngờ khi thắng đậm CLB CA TP.HCM 4-0 ở trận đấu vòng 17 V-League 2025 - 2026.

