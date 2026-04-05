Lê Giang Patrik và… HLV Huỳnh Đức bất lực, Thanh Hóa 'hủy diệt' CLB CA TP.HCM với tỷ số choáng váng!

Sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa rơi vào giai đoạn đầy sóng gió khi tụt xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 13 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng CLB PVF-CAND đúng 2 điểm. Khoảng cách mong manh ấy khiến áp lực trụ hạng ngày càng đè nặng lên đội bóng xứ Thanh, buộc họ phải nhanh chóng tìm lại phong độ khi trở về sân nhà tiếp đón CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Tuy nhiên, đây không phải thử thách dễ dàng với CLB Thanh Hóa khi CLB CA TP.HCM đang thể hiện sự ổn định đáng kể để góp mặt trong top 5 với 26 điểm.

CLB Thanh Hóa (trái) rất cần 3 điểm để trụ hạng

CLB Thanh Hóa tạo nên bất ngờ lớn trong hiệp 1

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với quyết tâm giành 3 điểm cùng lợi thế sân nhà, CLB Thanh Hóa bất ngờ là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong khoảng 30 phút của hiệp 1, CLB Thanh Hóa cũng có chiến thuật hợp lý, tạo nên bất ngờ lớn khi dẫn trước CLB CA TP.HCM đến 2-0. Ngay ở phút thứ 8, đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ CLB CA TP.HCM, phản công chớp nhoáng, vươn lên dẫn 1-0 sau 2 cú sút liên tiếp của Bá Tiến. Chưa dừng lại ở đó, phút 25, hàng thủ CLB CA TP.HCM lại mắc sai lầm tương tự như bàn thua đầu tiên, để Rimario Gordon dứt điểm thoải mái và đưa CLB Thanh Hóa dẫn trước 2-0.

Trái ngược với màn trình diễn thăng hoa của CLB Thanh Hóa, CLB CA TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Dù cầm bóng đến 62% nhưng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thiếu gắn kết khi tấn công, không thể làm khó được hàng thủ CLB Thanh Hóa. Ở hiệp đấu này, CLB CA TP.HCM chỉ có thể tung ra 3 lần dứt điểm, nhưng không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ. Tình huống nguy hiểm nhất của đội khách đến ở phút 20, sau pha đệm bóng chạm xà ngang của trung vệ Matheus.

CLB Thanh Hóa khai thác triệt để sai lầm của đối thủ, dẫn trước CLB CA TP.HCM đến 2-0

Sang hiệp 2, CLB CA TP.HCM vẫn là đội nắm thế chủ động. Dù vậy, khi chưa thể tạo ra cơ hội sáng nước nào, lưới CLB CA TP.HCM đã phải rung lên lần thứ 3 ở phút 52. Người mang về niềm vui cho đội chủ nhà là Đình Tùng sau cú đá phạt ở cự ly khoảng 25 m, không cho thủ thành Lê Giang Patrik bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Bị dẫn trước 3 bàn, CLB CA TP.HCM phải làm mới hàng công, đẩy cao nhịp độ trận đấu. Nhưng cũng giống khoảng thời gian trước đó, những nỗ lực của Khoa Ngô cùng các đồng đội đều không thành công. Không những vậy, phần sân nhà CLB CA TP.HCM còn liên tục chao đảo mỗi khi CLB Thanh Hóa phản công. Sau nhiều lần nỗ lực cản phá, phút 90+1, thủ thành Lê Giang Patrik cũng phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng lần thứ 4, với cú đệm bóng dễ dàng của Lê Văn Thắng.

Bất ngờ thắng đậm CLB CA TP.HCM 4-0, CLB Thanh Hóa có 16 điểm. Đáng chú ý, CLB Thanh Hóa cũng đánh bại được CLB CA TP.HCM trong cả 2 lượt đấu của V-League. Đồng thời, với số điểm này, đội bóng xứ Thanh cũng chính thức vượt mặt CLB HAGL, vươn lên đứng thứ 11. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM có 26 điểm, tiếp tục đứng thứ 5.