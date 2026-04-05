Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM thua sốc Thanh Hóa 0-4, HLV Lê Huỳnh Đức nói gì?

Đồng Nguyên Khang
05/04/2026 21:43 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức nhận trách nhiệm sau khi CLB Công an TP.HCM bất ngờ để thua đội bóng đang đua trụ hạng là đội Thanh Hóa ở vòng 17 V-League 2025-2026.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ thẳng thắn

Tối 5.4, CLB Công an TP.HCM có chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức kiểm soát bóng gần 60%, tạo ra đến 19 pha dứt điểm nhưng chỉ có đúng 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Việc phung phí cơ hội là một phần nguyên nhân khiến đội khách để thua 0-4.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Trong bóng đá, bỏ lỡ cơ hội là điều bình thường. Trách nhiệm thuộc về tôi khi chưa cải thiện được khả năng dứt điểm cho các cầu thủ. Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội rõ ràng, nếu tận dụng tốt thì tinh thần toàn đội chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng tiếc là chưa làm được. Điều tôi cần truyền đạt lúc này là tầm quan trọng của tinh thần thi đấu và nền tảng thể lực. Toàn đội cần vận hành đồng bộ hơn, đặc biệt khi đối đầu với những đội chơi quyết liệt, đá rắn và có nhiều tiểu xảo thì phải có phương án ứng phó phù hợp. CLB Thanh Hóa hôm nay chơi rất quyết liệt, va chạm mạnh, khiến cầu thủ của chúng tôi phải nằm sân khá nhiều".

Cựu tiền đạo nổi tiếng nói thêm: "Trong trận thua ở lượt đi, chúng tôi có phần bất ngờ, nhưng cũng đã có sự chuẩn bị cho trận lượt về này. Dù vậy, kết quả chưa như mong muốn. Chúng tôi xác định phải tập trung cho từng trận một. Ở V-League, chỉ cần chững lại 1-2 trận là các đối thủ khác có thể vượt lên ngay. Thời gian gần đây, đội đã chú trọng nhiều hơn đến các phương án tấn công. Các cầu thủ tuyến trên cần được rèn luyện đa dạng hơn trong cách tiếp cận khung thành và xử lý tình huống, nâng cao hiệu quả ghi bàn trong những trận đấu tới".

CLB Công an TP.HCM thua sốc Thanh Hóa 0-4, HLV Lê Huỳnh Đức nói gì? - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức còn rất nhiều việc phải làm

ẢNH: KHẢ HÒA

'Mỗi trận đấu là một trận chung kết'

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Xuân Hợp không giấu được niềm hạnh phúc. Ông nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ tích cực để CLB Thanh Hóa hoàn tất việc đăng ký cầu thủ đúng thời hạn. Thay mặt toàn đội, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Về tinh thần thi đấu, không chỉ riêng trận này mà toàn đội luôn xác định phải nỗ lực hết mình. Đây là giai đoạn khởi đầu, vì vậy tất cả các cầu thủ, đá chính hay dự bị, đều đã cống hiến 100% khả năng. Tôi rất trân trọng điều đó".

HLV Mai Xuân Hợp xúc động, gửi lời cảm ơn đến nhiều cổ động viên vì đã đồng hành cùng đội, cảm ơn cầu thủ đã luôn nỗ lực. Ông nói thêm: "Hôm nay, toàn đội đã thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, và bàn thắng sớm phần nào giúp giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng bóng đá đòi hỏi thể lực tốt. Nếu không đảm bảo thể trạng, các bạn sẽ thiếu tự tin và không thể theo đuổi tình huống đến cùng. Trong thời gian vừa qua, toàn đội đã có sự cải thiện đáng kể, các cầu thủ mới cũng dần hòa nhập.

Cuối cùng, HLV trưởng CLB Thanh Hóa mong toàn đội thi đấu tập trung, coi mỗi trận đấu là một trận chung kết, không được phép nghĩ rằng đội đang ở vị trí an toàn. Sau vòng 17, đội bóng xứ Thanh đang đứng thứ 11 với 16 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 4 điểm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận