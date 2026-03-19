Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Tứ kết Cúp quốc gia 2026

CLB CA TP.HCM đấu đội của Công Phượng hôm nay: HLV Lê Huỳnh Đức sẽ bị bất ngờ?

Văn Trình
19/03/2026 00:00 GMT+7

Trận tứ kết Cúp quốc gia 2025 - 2026 giữa CLB Công an TP.HCM và Trường Tươi Đồng Nai diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 20.3 hứa hẹn là một trong những cặp đấu khó lường nhất vòng này.

CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng trước PVF-CAND tại V-League, qua đó duy trì vị trí trong tốp 5 của bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng này đang dần định hình lối chơi chắc chắn, thực dụng và biết cách tận dụng thời cơ. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở chính điều lệ Cúp quốc gia: khi gặp đội hạng dưới, họ chỉ được sử dụng 1 ngoại binh. Điều này khiến sức mạnh vốn là lợi thế của đội bóng ngành công an bị suy giảm đáng kể.

CLB Trường Tươi Đồng Nai sẵn sàng làm nên bất ngờ trên sân CLB CA TP.HCM

Ở chiều ngược lại, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại đang trở thành “hiện tượng” của mùa giải. Đội bóng miền Đông Nam Bộ không chỉ dẫn đầu giải hạng nhất mà còn sở hữu chuỗi 14 trận bất bại đầy ấn tượng. Đáng chú ý, tại Cúp quốc gia 2025 - 2026, Công Phượng cùng các đồng đội đã lần lượt loại Becamex TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với những chiến thắng thuyết phục để góp mặt ở tứ kết. Với những gì đã thể hiện, CLB Trường Tươi Đồng Nai khẳng định mình không còn là một đội bóng “chiếu dưới”, mà là tập thể có tổ chức, giàu kinh nghiệm và đặc biệt là khát khao khẳng định mình.

Ảnh: FPT Play

CLB Trường Tươi Đồng Nai rất quyết tâm để tạo nên bất ngờ

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Sự có mặt của những cầu thủ như Xuân Trường, Minh Vương, Hữu Tuấn... giúp sức mạnh CLB Trường Tươi Đồng Nai tăng lên đáng kể ở mùa giải năm nay. Không chỉ là những cái tên thu hút truyền thông, họ còn đóng vai trò thủ lĩnh chuyên môn, giúp lối chơi của đội bóng trở nên sắc bén hơn trong những thời điểm quyết định, nhiều lần vượt qua thời điểm khó khăn.

Dẫu vậy, ở trận đấu với CLB CA TP.HCM, Trường Tươi Đồng Nai cũng đối mặt với tổn thất không nhỏ khi HLV Việt Thắng không thể trực tiếp chỉ đạo do án treo giò. Việc thiếu vắng “thuyền trưởng” trên băng ghế huấn luyện có thể ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt trong một trận đấu căng thẳng và đòi hỏi bản lĩnh như vòng knock-out.

Xét tổng thể, CLB CA TP.HCM vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Nhưng bóng đá Cúp quốc gia luôn ẩn chứa những bất ngờ, CLB Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn có cơ sở để mơ về một cột mốc lịch sử – đánh bại đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết.

Theo thông báo từ ban tổ chức, cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất và được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận