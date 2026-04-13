Vòng 18 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều xáo trộn ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng, khi các đội nhóm trên rút ngắn khoảng cách, còn nhóm cuối liên tục đổi vị trí.

Làm khách trên sân PVF-CAND, CLB Công an Hà Nội được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đội chủ nhà đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Diễn biến trên sân cho thấy điều đó hoàn toàn chính xác.

Dù có lợi thế về lực lượng và vươn lên dẫn trước, CLB Công an Hà Nội vẫn bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 trong trận đấu có tới 10 phút bù giờ. Kết quả này không ảnh hưởng tới vị trí dẫn đầu của thầy trò HLV Alexandre Polking, nhưng tạo điều kiện để các đội phía sau thu hẹp khoảng cách.

Ở trận đấu cùng vòng, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 7 điểm, trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu.

Sau vòng 18 V-League Biến động ở hai đầu bảng xếp hạng

Ninh Bình và Hà Nội FC cũng tận dụng tốt cơ hội để củng cố vị trí. Sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku, Ninh Bình tiếp tục đánh bại Becamex TP.HCM 2-1 ngay trên sân khách. Đáng chú ý, cả 2 chiến thắng gần nhất của đội bóng này đều có cùng tỷ số 2-1, và người ghi bàn quyết định đều là Văn Thuận - tuyển thủ U.23 Việt Nam được tung vào sân từ hiệp 2.

Trong khi đó, Hà Nội FC có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0. Dưới sự theo dõi của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ Hoàng Hên, Xuân Mạnh và Hai Long thi đấu nổi bật, giúp đội bóng thủ đô giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và CLB Công an TP.HCM trên sân Lạch Tray. Dù tỷ số chung cuộc nghiêng về Hải Phòng, nhưng thế trận trên sân diễn ra cân bằng với lối chơi tấn công cởi mở từ cả 2 đội.

Đình Bắc tiếp tục ghi bàn, CLB CAHN vẫn bị PVF CAND ‘cầm chân’

Ngay cả khi bị dẫn bàn, CLB Công an TP.HCM vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự khác biệt đến từ khả năng tận dụng cơ hội và phong độ của thủ môn. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 3 của Hải Phòng do đội trưởng Trung Hiếu ghi được đánh giá rất cao và có thể góp mặt trong danh sách đề cử bàn thắng đẹp của tháng 4.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc đua trụ hạng diễn ra căng thẳng. PVF-CAND đã đẩy SHB Đà Nẵng xuống vị trí cuối bảng, trong khi Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai dần cải thiện vị trí nhờ những điểm số quan trọng.

Dù vậy, khi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu phía trước, cục diện ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng vẫn còn rất khó lường.