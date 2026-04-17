Đỗ Hoàng Hên quá xuất sắc, CLB Hà Nội thắng ngược Becamex TP.HCM: Áp sát tốp 3

CLB Hà Nội ngược dòng ngoạn mục

Lần lượt có số lần vô địch V-League nhiều thứ nhất và thứ nhì trong lịch sử, nhưng số phận đã đưa đẩy CLB Hà Nội và Becamex TP.HCM sang hai ngã rẽ khác nhau mùa này. Trong khi đội Hà Nội dù thất thế nhưng vẫn đang trong cuộc đua huy chương, Becamex TP.HCM rơi vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt.

Khoảng cách 6 điểm với vị trí play-off của PVF-CAND chưa đủ để Becamex TP.HCM yên tâm, khi mùa giải còn đến 8 trận.

Becamex TP.HCM mở tỷ số ngay giây 43

Nếu thất bại trước CLB Hà Nội ở trận sớm vòng 19 V-League (diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay 17.4), thầy trò HLV Ueno Nobuhiro có nguy cơ tụt từ 1 đến 2 bậc.

Bởi vậy, CLB Becamex TP.HCM đã nhập cuộc rất quyết tâm. Ngay giây 43, lưới của Quan Văn Chuẩn đã rung lên bởi tình huống... không ai ngờ đến. Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường dẫn bóng từ sân nhà đâm thẳng vào hệ thống phòng ngự Hà Nội nhưng không gặp phải bất cứ sự truy cản nào. Chân sút sinh năm 2000 dốc bóng qua hơn 50 m chiều dài sân, vượt qua hậu vệ Hà Nội rồi sút chéo góc chuẩn xác mở tỷ số trận đấu, khiến đội bóng thủ đô nhận bàn thua sớm nhất ở mùa giải này.

Nhận bàn thua sớm, CLB Hà Nội phải đẩy đội hình tấn công. Phút thứ 7, Đỗ Hùng Dũng chớp thời cơ dứt điểm sát mép vòng cấm khiến thủ môn Trần Minh Toàn phải đổ người cứu thua. Dù vậy, "sóng gió" vẫn ở lại với đội khách. Trọng tài tham vấn VAR và xác định tiền đạo David Fisher bị Mạc Hồng Quân (Becamex TP.HCM) phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11 m ở phút 12, Đỗ Hoàng Hên đánh bại thủ môn Minh Toàn bằng cú đặt lòng chuẩn chỉ, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội.

Hoàng Hên (phải) ngày càng hay

CLB Hà Nội thể hiện bản lĩnh ẢNH: MINH TÚ

Phút 24, lưới của Becamex TP.HCM lại rung lên. Từ pha chồng biên trái ăn ý và hiệu quả, Hoàng Hên tạt vào vừa tầm để Nguyễn Hai Long ập vào dứt điểm chân trái hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Ở cả hai bàn thua, Becamex TP.HCM đều "thủng" hành lang phải, khi để đối thủ dễ dàng xuyên thủng sau một vài nhịp phối hợp.

Màn ngược dòng ngoạn mục của Hà Nội hoàn thành ngay trong hiệp 1. Phút 33, Hùng Dũng phá bẫy việt vị thoát xuống rồi tạt chân trái vào vòng cấm. Trong tình huống lùi về bọc lót, Đào Tuấn Cảnh vô tình đưa bóng về phía... lưới nhà. David Fisher cũng ập vào cực nhanh để sút cận thành, qua đó ghi bàn thắng có lẽ là dễ dàng nhất sự nghiệp.

Bàn thắng được công nhận sau 2 phút VAR kiểm tra và xác nhận Hùng Dũng không việt vị.

David Fisher (áo vàng) ghi bàn dễ dàng ẢNH: MINH TÚ

Nỗ lực bất thành

Sang hiệp 2, nỗ lực của Becamex TP.HCM chỉ đổi lấy bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ cú đá cận thành của Việt Cường ở phút 60. Đó là điểm nhấn hiếm hoi của đại diện miền Nam, trong trận đấu Hà Nội áp đảo toàn diện.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp ở phút 68. Sau pha đập tường với Hai Long, Luiz Fernando chuyền bóng cho Hoàng Hên ở vị trí thuận lợi ngay mép vòng cấm. Tiền vệ sinh năm 1994 tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, không cho thủ môn Minh Toàn bất cứ cơ hội cứu thua nào.

Chiến thắng 4-2 trước Becamex TP.HCM chưa thể giúp CLB Hà Nội (33 điểm) vươn lên hạng ba, nhưng khoảng cách với Ninh Bình tạm thời hẹp lại xuống 1 điểm. Cánh cửa vào tốp 3 của thầy trò HLV Harry Kewell vẫn rất rộng mở, nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, đặc biệt trên sân nhà Hàng Đẫy.