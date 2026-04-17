* Trọng trách mới chờ HLV Hoàng Văn Phúc

Sau khi HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay, đội tuyển nữ Việt Nam đã tìm được "thuyền trưởng" mới. Đó là HLV Hoàng Văn Phúc, cựu trợ lý của ông Mai Đức Chung ở ASIAD 19 (2023) và các giải đấu lớn nhỏ gần đây. Hợp đồng của ông Hoàng Văn Phúc có thời hạn 1,5 năm, sẽ kết thúc vào cuối năm 2027.

Ông Hoàng Văn Phúc sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông là chức vô địch V-League năm 2017 cùng CLB Quảng Nam. Ngoài ra, ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014, tích lũy nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển.

HLV Hoàng Văn Phúc ẢNH: MINH TÚ

Chuyên môn của ông Phúc được khẳng định, song cựu HLV Quảng Nam lại chưa ngồi ghế "thuyền trưởng" để dẫn dắt một đội nữ, khác với những ứng viên trong nước như Kim Chi, Văn Thị Thanh. Dù vậy, ông Phúc chính là người được HLV Mai Đức Chung lựa chọn. Cựu HLV Quảng Nam có sự điềm đạm, nhẹ nhàng, cùng bề dày huấn luyện khi từng kinh qua nhiều chức vụ.

Đặc biệt, với quãng thời gian sát cánh cùng ông Đinh Thế Nam (cựu HLV U.19 Việt Nam) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, ông Hoàng Văn Phúc cũng có "nhãn quan" làm bóng đá trẻ để cải tổ lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam, với dàn trụ cột đã bước qua ngưỡng 30 và cần được thay mới. Giai đoạn làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung là đủ để ông Phúc hiểu rõ nội tình và lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam, nhằm tìm ra cách làm hài hòa, hiệu quả nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân.

Dưới thời HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam thiết lập thời kỳ thống trị tại Đông Nam Á với 6 HCV SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup (2019), hạng tư ASIAD (2014), hạng năm Asian Cup (2022) cùng tấm vé dự World Cup 2023.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Sau khi HLV Mai Đức Chung bày tỏ nguyện vọng nghỉ hưu, Ban chuyên môn VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia đã tìm người thay thế. Năm 2024, VFF nhận được hồ sơ của một ứng viên nước ngoài từng cầm quân ở World Cup. Song vị HLV ngoại này yêu cầu lương bổng cao, cùng điều kiện "chỉ có mặt ở Việt Nam trong thời gian huấn luyện chuẩn bị giải đấu". Sau cùng, đôi bên không tìm được tiếng nói chung.

Còn với trường hợp của cựu HLV Akira Ijiri của U.20 và U.17 nữ Việt Nam, ông Akira từng được cân nhắc cho vị trí HLV trưởng. Thế nhưng sau khi tham vấn Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), cũng như cân nhắc chuyện ông Akira chưa có thành tích cùng hai đội trẻ, VFF đã không chọn.

Thử thách đầu tiên cho HLV Hoàng Văn Phúc là ASIAD 20, diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay. Đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt tới bán kết ASIAD 17 (2014), tứ kết ASIAD 18 (2018) và dừng bước ở vòng bảng ASIAD 19 (2023).