Đã tìm được người thay thế HLV Mai Đức Chung: Tân HLV đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc

Nước cờ đúng của VFF, HLV Hoàng Văn Phúc là sự lựa chọn hợp lý

Sau khi Mai Đức Chung xin nghỉ cách đây vài tháng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đứng trước bài toán tìm người kế nhiệm đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để duy trì thành công, và ông Phúc nổi lên như một lựa chọn hợp lý.



HLV Hoàng Văn Phúc

Thực tế, ông Hoàng Văn Phúc không phải là gương mặt xa lạ với đội tuyển nữ Việt Nam. Ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung trong chiến dịch ASIAD 19 vào tháng 9.2023, cũng như tham gia các đợt tập huấn quốc tế của đội vào tháng 6.2024.

Quãng thời gian làm việc sát cánh này giúp ông hiểu rõ cấu trúc đội hình, triết lý thi đấu cũng như tâm lý của các cầu thủ – yếu tố quan trọng nếu ông chính thức tiếp quản đội tuyển.

Đáng chú ý, ông Phúc đã quyết định rời khỏi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để toàn tâm toàn ý phục vụ đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là tín hiệu cho thấy sự nghiêm túc và cam kết của ông đối với nhiệm vụ mới, trong bối cảnh đội tuyển đang cần sự ổn định về nhân sự trên băng ghế huấn luyện.

Đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung. Khi đó ông Hoàng Văn Phúc (áo đỏ, hàng đứng) giữ vai trò trợ lý HLV

Sinh năm 1964, HLV Hoàng Văn Phúc sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông là chức vô địch V-League năm 2017 cùng CLB Quảng Nam. Ngoài ra, ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong giai đoạn 2013–2014, tích lũy nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển.

Không chỉ có chuyên môn, ông Phúc còn được đánh giá cao bởi phong cách làm việc điềm đạm, chừng mực và kỷ luật. Đây là những phẩm chất phù hợp với môi trường đội tuyển nữ, nơi yếu tố tâm lý và sự gắn kết tập thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu chính thức được bổ nhiệm, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đối mặt với không ít thách thức, từ việc duy trì thành tích, làm mới lối chơi cho đến chuẩn bị lực lượng kế cận. Tuy nhiên, với nền tảng kinh nghiệm và sự hiểu biết sẵn có, ông được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của người tiền nhiệm và đưa đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

