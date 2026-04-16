Đình Bắc và Nhật Minh sẽ 'ngược dòng' ngoạn mục, cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup

Nỗ lực là chưa đủ để lên đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành hai trận đầu tiên trong năm 2026 với thành tích toàn thắng: hạ Bangladesh (3-0) ở trận giao hữu quốc tế, trước khi thắng Malaysia (3-1) ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Cú đúp chiến thắng, 6 bàn thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu hoàn hảo, nhằm chuẩn bị cho nửa cuối năm 2026 khốc liệt với AFF Cup (24.7-26.8), FIFA ASEAN Cup (21.9-6.10) và Asian Cup (tháng 1.2027).

Tuy nhiên, màn đề-pa ấn tượng của đội tuyển Việt Nam không có dấu ấn của các ngôi sao U.23.

Đội tuyển Việt Nam thắng Bangladesh, Malaysia bằng kinh nghiệm ẢNH: MINH TÚ

Ở đợt tập trung vừa qua, ông Kim triệu tập ba nhân tố U.23, gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền vệ Khuất Văn Khang. Trong đó, Trung Kiên dự bị cả hai trận, Nhật Minh và Văn Khang được tung vào sân đá ít phút trong hiệp 2, khi cục diện trận đấu đã an bài. Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh, Malaysia bằng đội hình có tuổi đời 28,9 và không có bất cứ nhân tố U.23 nào đá chính.

Có hai điều dễ thấy: chưa cần đến chuyển giao thế hệ, đội tuyển Việt Nam vẫn băng băng thẳng tiến bằng kinh nghiệm và độ quái; đồng thời, tấm áo tuyển vẫn còn quá rộng với các nhân tố trẻ.

Tấm HCĐ U.23 châu Á và HCV SEA Games chưa đảm bảo cho các cầu thủ trẻ cơ hội đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Bởi vốn dĩ hầu hết các trụ cột đội tuyển hiện nay cũng từng vô địch SEA Games, tiến sâu ở giải U.23 châu Á. Sân chơi đỉnh cao cũng rất khác giải trẻ, cả về cường độ thi đấu, tính đối kháng, đòi hỏi sự lọc lõi và thực dụng mà lứa trẻ chưa thể vươn tới.

Khi U.23 Việt Nam vẫn thắng đều đặn dù không có nhân tố trẻ, HLV Kim Sang-sik càng không có lý do để vội vàng.

U.23 Việt Nam chưa thể vươn đến suất đá chính đội tuyển ẢNH: TED TRẦN TV

Các nhân tố U.23, nổi bật như Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức, Trung Kiên, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ... vẫn chơi đầy cố gắng từ khi trở về từ VCK U.23 châu Á. Đình Bắc đã giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng 3 pha lập công trong 2 trận gần nhất. Văn Thuận ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất, đều ở phút cuối, để kéo Ninh Bình trở lại đường đua huy chương.

Trung Kiên, Thanh Nhàn hay Ngọc Mỹ dù thầm lặng hơn với cuộc đua trụ hạng, nhưng cũng đều rất cố gắng và chuyên nghiệp. Đúng như ông Kim kỳ vọng, U.23 Việt Nam vẫn giữ đôi chân trên mặt đất.

Dù vậy, đôi khi nỗ lực là chưa đủ. Những yếu tố thuộc về kinh nghiệm, bản lĩnh... cần thời gian để bồi đắp, thay vì "đốt cháy giai đoạn". Ông Kim vẫn kiên trì chờ học trò cứng cỏi từng ngày.

Chuyến tàu muộn

Còn 3 tháng nữa, AFF Cup 2026 sẽ khởi tranh. Nhiều khả năng danh sách sơ bộ đội tuyển sẽ được ông Kim công bố vào giữa tháng 6, sau khi V-League hạ màn.

Muốn đón "chuyến tàu muộn" bằng danh sách sơ bộ, lứa U.23 Việt Nam phải bùng nổ trong 8 trận còn lại ở V-League. Với hơn nửa đội hình có tần suất ra sân thường xuyên, Trung Kiên cùng đồng đội còn nguyên cơ hội ghi điểm, đặc biệt khi giúp đội nhà hoàn thành mục tiêu.

Tuy nhiên, được gọi vào danh sách sơ bộ chỉ là điều kiện cần. Ở AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik từng gọi 8 gương mặt U.23 lên danh sách sơ bộ, nhưng sau cùng chỉ Văn Khang và Trung Kiên trụ lại danh sách rút gọn.

Văn Khang (áo đỏ) lên tuyển từ năm 2022, nhưng chưa tạo dựng được vị thế suốt 4 năm qua ẢNH: TED TRẦN TV

Vị thế U.23 Việt Nam lúc này đã khác, sau những vinh quang tầm cỡ châu lục. Song, ở đội tuyển, không có bất cứ đặc quyền nào cho cầu thủ trẻ. Tất cả tập chung một giáo án, chơi cùng loại chiến thuật và được đánh giá bằng thước đo như nhau. Đặc biệt, với chiến lược gia yêu cầu lối đá quyết liệt và trực diện như Kim Sang-sik, thể lực là yếu tố chìa khóa để cầu thủ trẻ trụ lại. Cần nhanh hơn, mạnh hơn để theo kịp triết lý tốc độ rất Hàn Quốc mà ông Kim theo đuổi.

Trong các nhân tố U.23, Đình Bắc là cầu thủ "sáng" nhất có suất. Không chỉ bởi màn thể hiện chói sáng ở U.23 châu Á, mà Đình Bắc còn đá ở vị trí đội tuyển Việt Nam đang neo người: tiền đạo cánh.

Cầu thủ 22 tuổi bỏ lỡ đợt tập trung trước do dính án treo giò. Tại AFF Cup 2026, Đình Bắc sẽ chỉ vắng mặt 2 trận đầu vòng bảng nếu được ông Kim triệu tập. Tại CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc đang là nhân tố quan trọng của HLV Alexandre Polking.