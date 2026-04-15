HLV Kim Sang-sik chia tay U.23 Việt Nam trong năm 2026?

Nhiệm vụ nặng nề của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik sẽ cùng bóng đá Việt Nam bước vào nửa sau năm 2026 bận rộn, với nhiều giải đấu Đông Nam Á và châu Á xen kẽ, diễn ra dồn dập từ tháng 7.2026 đến hết tháng 1.2027.

Cụ thể, chuỗi ngày thi đấu liên tục của đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu vào ngày 24.7, với mục tiêu bảo vệ ngai vàng AFF Cup. Sân chơi Đông Nam Á diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8 theo thể thức cũ (4 trận vòng bảng, bán kết và chung kết theo thể thức sân nhà - sân khách).

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch với 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam thắng tới 7 trận ở một kỳ AFF Cup, đồng thời có được 4 chiến thắng trọn vẹn ở bán kết và chung kết.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải lớn trong năm nay ẢNH: MINH TÚ

Sau hành trình ở AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 tháng nghỉ ngơi, rồi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10. Hiện FIFA vẫn chưa chốt thể thức tổ chức FIFA ASEAN Cup, đồng nghĩa chưa thể xác định đội tuyển Việt Nam sẽ đá bao nhiêu trận trong thời gian 2 tuần giải đấu khởi tranh. Dù vậy, học trò ông Kim sẽ chơi tối thiểu 3 đến 4 trận, thậm chí 5 trận nếu tiến đến chung kết.

Trùng hợp là, FIFA ASEAN Cup diễn ra trùng quãng thời gian ASIAD 20 khởi tranh. Đại hội thể thao châu Á bắt đầu từ ngày 19.9 và khép lại vào ngày 4.10. Như ở mọi kỳ Á vận hội hay Thế vận hội khác, môn bóng đá sẽ diễn ra trước lễ khai mạc ít ngày.

Do đó, giữa đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chỉ có thể chọn một.

Rõ ràng, nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia quan trọng hơn. Bên cạnh tầm vóc đội tuyển Việt Nam vốn dĩ lớn hơn, đại diện cho hình ảnh của cả nền bóng đá, FIFA ASEAN Cup còn diễn ra trong khoảng thời gian FIFA Days. Giải đấu cũng do FIFA khởi xướng và vận hành, đồng nghĩa điểm thưởng thắng trận tại đây cũng cao hơn.

Ông Kim gác lại nhiệm vụ U.23 để tập trung cho đội tuyển Việt Nam? ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam đang cần tích lũy điểm số để đảm bảo đà thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA (hiện đứng hạng 99). Thứ hạng FIFA rất quan trọng, bởi đây là căn cứ để xếp nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2030 (hiện nhóm hạt giống Asian Cup 2027 đã xác định xong).

Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik cùng học trò cần dồn toàn lực thắng trận để tích điểm.

Giao U.23 Việt Nam cho ai?

Ở chiều ngược lại, ASIAD 2026 là sân chơi lớn, nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xin ý kiến Cục TDTT Việt Nam để xác định rõ: đây là giải đấu để lứa U.21 (sinh năm 2005 đến 2007) tích lũy kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028 đều diễn ra vào năm sau.

Dù có thể được "đan cài" thêm một số trụ cột U.23, nhưng bản chất đội vẫn sẽ là U.21, đi dự giải với tâm thế học hỏi.

Đây là chiến lược VFF từng áp dụng ở ASIAD 19 (diễn ra năm 2023), khi HLV Hoàng Anh Tuấn nắm đội U.23 "B" đá giải châu Á, còn U.23 "A" của ông Philippe Troussier được ưu tiên dự vòng loại U.23 châu Á 2024.

U.23 Việt Nam sẽ đá ASIAD với lực lượng hỗn hợp U.21 và U.23, nhưng lứa U.21 vẫn đóng vai trò chủ đạo ẢNH: TED TRẦN TV

U.23 Việt Nam nhiều khả năng được giao cho một trong những "phó tướng" của HLV Kim Sang-sik, đó là quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Ông Vinh từng huấn luyện U.23 Việt Nam dự các giải giao hữu tại Trung Quốc vào tháng 3, 10.2025 và tháng 3 năm nay. Trong lúc ông Kim Sang-sik nắm đội tuyển quốc gia, ông Vinh đã thay HLV Kim quán xuyến các buổi tập, chỉ đạo chiến thuật và ghi chép chuyên môn để ban huấn luyện của thầy Kim nắm được tiến độ phát triển của từng gương mặt.

Do vậy, ở giải đấu chính thức duy nhất còn lại của U.23 Việt Nam trong năm 2026, đội sẽ được dẫn dắt bởi một người khác. Nguồn năng lượng của HLV Kim Sang-sik sẽ được dồn cho đội tuyển Việt Nam, nơi AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027 đều có tầm quan trọng đã được khẳng định.