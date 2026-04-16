CLB Đà Nẵng sẽ trụ hạng ngoạn mục khi HLV Trần Minh Chiến 'song kiếm' thầy Nhật?

CLB Đà Nẵng không từ bỏ

Thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 18 V-League khiến CLB Đà Nẵng rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Dù chỉ kém vị trí play-off (cũng chính là thứ hạng mùa trước Đà Nẵng vắt sức ở giai đoạn cuối mùa để giành lấy) vỏn vẹn 1 điểm, nhưng đội bóng sông Hàn đứng trước lịch thi đấu rất khó khăn.

3 vòng tới, cựu vương V-League tiếp đón Nam Định và Thể Công Viettel trên sân nhà, rồi hành quân ra thủ đô chạm trán chủ nhà Hà Nội.

CLB Đà Nẵng từng "chữa cháy" giai đoạn giữa mùa khi bổ sung hàng loạt tân binh, như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền đạo Lucas Ribamar, thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, dấu ấn dàn cầu thủ này để lại chỉ nằm ở trận thắng 3-0 trước PVF-CAND, cùng 1 điểm kiên cường lấy được trên sân Ninh Bình, khi ấy còn đang đứng nhì bảng.

CLB Đà Nẵng (áo cam) có nguy cơ xuống hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Chỉ với một số nhân tố chất lượng, CLB Đà Nẵng không thể đảo chiều vị thế ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng sông Hàn mắc nhiều sai sót cá nhân, bỏ lỡ cơ hội, đấu pháp lộ rõ điểm yếu. HLV Lê Đức Tuấn dù giàu khát vọng và có cách tiếp cận trận đấu mang màu sắc trực diện và hiện đại, nhưng cũng giống giai đoạn cuối ở Hà Nội, ông Tuấn chưa đủ "màu" và cũng không đủ kinh nghiệm cho cuộc đua sinh tồn vốn đòi hỏi nhiều hơn là yếu tố chuyên môn thuần túy.

Tất nhiên, việc bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến ngồi vào ghế "nóng" cũng chưa chắc giúp CLB Đà Nẵng chơi tốt hơn.

Bề dày huấn luyện của Trần Minh Chiến tại V-League chỉ dừng lại ở đỉnh cao với Cúp quốc gia 2018 cùng CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), cùng quãng thời gian ngắn ngủi huấn luyện CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM) và Bình Định (cũng đã đổi tên thành Quy Nhơn United).

HLV Lê Đức Tuấn non kinh nghiệm, nhưng người thế vai Trần Minh Chiến... cũng vậy. Mùa trước, chính ông Trần Minh Chiến khi dẫn dắt Bình Định đã thua trước đội Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn trong cuộc đua trụ hạng. Cựu HLV Bình Dương không thay đổi được "thế đã rồi", còn Lê Đức Tuấn giúp CLB Đà Nẵng vươn lên ngoạn mục và ở lại V-League.

HLV Trần Minh Chiến có giúp đội cựu vương V-League một lần nữa 'đào thoát'? ẢNH: VFF

Sự thay đổi hiện tại của CLB Đà Nẵng có lẽ chỉ dừng lại ở chuyện "thay tướng đổi vận". Với HLV và GĐKT mới, sinh khí đội bóng sông Hàn được chờ đợi sẽ tốt hơn.

Mùa trước, HLV Lê Đức Tuấn đã giúp CLB Đà Nẵng giành một mạch 15 điểm trong 8 trận cuối mùa khi được bổ nhiệm thay ông Cristiano Roland. Mùa này, lại là một "tướng" mới cập bến ở giai đoạn nước rút, đội chủ sân Hòa Xuân tiếp tục giấc mộng sinh tồn.

Trụ hạng, rồi... sao nữa?

Tuy nhiên, kể cả khi trụ hạng mùa này, bóng đá Đà Nẵng vẫn sẽ bước đến những ngày mông lung.

Đội bóng sông Hàn từng xuống hạng ở mùa 2023. Sau khi trở lại mùa 2024 - 2025, CLB Đà Nẵng chật vật đến vòng cuối mới nắm được tấm vé play-off trong tay. Mùa này, đội lại đứng bét bảng, tiếp tục phải đua trụ hạng.

Việc bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến hay GĐKT Adachi có lẽ chỉ là giải pháp "chữa cháy". Để ngăn một đội bóng sụp đổ, không thể chỉ trong đợi ở 1, 2 nhân tố.

Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng dường như chưa quên giai đoạn hoàng kim 2009 - 2012, khi đội bóng còn "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Nhờ mạnh tay đầu tư mang về một loạt hảo thủ như Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Hải Lâm, Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Quốc Anh, Trần Minh Phương, Almeida, Merlo, Nguyễn Rogerio... cùng HLV cá tính Lê Huỳnh Đức trên ghế chỉ đạo, CLB Đà Nẵng phủ sắc cam ở V-League với 2 chức vô địch.

Bản sắc của CLB Đà Nẵng (áo cam) đã phai nhạt ẢNH: ĐÔNG NGHI

Nhưng, ngày vui cũng chóng tàn. Khi dòng tiền đầu tư "nhạt" dần, CLB Đà Nẵng lộ rõ sự mong manh từ tận gốc rễ. Lò đào tạo từng là niềm tự hào với các cấp độ trẻ ganh đua với SLNA ở cấp U.21, U.19 sa sút trầm trọng, không theo kịp nhịp chạy của những trung tâm tham vọng và tiếng tăm hơn. Ngoại binh Đà Nẵng cũng xuống cấp, cho thấy vấn đề của khâu tuyển chọn.

Sau cùng, đội bóng sông Hàn đang thiếu một "tổng công trình sư" để hoạch định chiến lược đường dài, từ khâu đào tạo trẻ, huấn luyện đến lựa chọn nhân sự.

CLB Đà Nẵng cần thức tỉnh, không thể cứ mãi "sống mòn" dù đội bóng này chẳng thiếu tiềm lực để đảm bảo nhiệm vụ duy nhất: sinh tồn.