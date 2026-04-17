Lý do đội tuyển nữ Việt Nam không dùng thầy ngoại như đội nam, VFF nói rằng...

Đội tuyển nữ Việt Nam trung thành với thầy nội

Chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã tìm được người kế thừa sau khi HLV Mai Đức Chung nghỉ hưu. Người được lựa chọn là HLV Hoàng Văn Phúc, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam và CLB Quảng Nam.

Ông Phúc ký hợp đồng có thời hạn 1,5 năm, từ ngày 1.5.2026 đến hết 30.9.2027. Ba giải đấu lớn được giao cho ông Hoàng Văn Phúc là ASIAD 20, AFF Cup 2027 và SEA Games 34.

Trong gần ba thập kỷ, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được dẫn dắt bởi ba HLV ngoại, gồm Giả Quảng Thác (2002 - 2006), Trần Vân Phát (2007 - 2014) và Norimatsu Takashi (2015). Các chiến lược gia nội, với "ngọn cờ đầu" Mai Đức Chung, mới sắm vai trò chủ đạo trong thành công của bóng đá nữ nước nhà.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận nhiệm vụ mới ẢNH: ĐÌNH VŨ

Ở chiều ngược lại, thành công của bóng đá nam Việt Nam lại gắn liền với những HLV ngoại như Park Hang-seo (2018 - 2022), Kim Sang-sik (2024 - nay), hay những cựu chiến lược gia lẫy lừng một thời như Alfred Riedl, Henrique Calisto. Bóng đá nữ là "đất lành" cho thầy nội, nhưng bóng đá nam thì không. Cả ba chiến lược gia nội chính thức gần nhất gồm Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng và chính ông Hoàng Văn Phúc đều không để lại dấu ấn.

Nói về triết lý chọn thầy nội, thầy ngoại tương phản cho đội nam và đội nữ, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú phân tích:

"Với đội tuyển nam, HLV nội sẽ phải chịu rất nhiều áp lực khi nắm quyền, trong đó có sức ép từ truyền thông, người hâm mộ. Do đó, để thầy ngoại ngồi sẽ hợp lý hơn, dù rằng bóng đá Việt Nam không thiếu thầy nội đẳng cấp.

Với đội tuyển nữ, HLV ngoại cũng tốt, nhưng HLV nội phù hợp hơn. Bởi thầy ngoại giỏi chuyên môn đấy, nhưng đội nữ cần người có thời gian huấn luyện, sinh sống tại đây để am hiểu bóng đá nữ Việt Nam. Sự hiểu biết về bóng đá nữ và cầu thủ nữ Việt Nam rất quan trọng, vậy nên chúng tôi chọn thầy nội".

HLV Hoàng Văn Phúc đã chứng minh năng lực

Theo ông Trần Anh Tú, ưu thế giúp HLV Hoàng Văn Phúc lựa chọn nằm ở tấm bằng PRO, tiêu chuẩn bắt buộc do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra. Trước đây, HLV Mai Đức Chung không có bằng PRO nhưng vẫn được dẫn dắt giải lớn là nhờ ngoại lệ do cống hiến đặc biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Các HLV khác sẽ không có ngoại lệ này, nên việc HLV đội nữ cần bằng PRO là bắt buộc. Đồng thời, đội tuyển nữ Việt Nam đã thực chứng được năng lực, tâm huyết của ông Hoàng Văn Phúc trong thời gian 1,5 năm ông làm "phó tướng" cho HLV Mai Đức Chung (từ tháng 9.2024 đến tháng 3.2026).

"HLV Hoàng Văn Phúc dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua nhiều đấu trường. Để làm bóng đá nữ luôn có những điểm khó hơn bóng đá nam. Ông Phúc đã có kinh nghiệm, kể cả trong huấn luyện hay quản lý. Ông Phúc cũng là người trách nhiệm.

Thời gian qua, VFF cử ông Phúc làm trợ lý cho ông Mai Đức Chung để nắm thêm lực lượng đội nữ. Qua đánh giá, Hội đồng HLV quốc gia nhận định ông Phúc có tinh thần làm việc và phát huy sức mạnh tập thể. VFF nhận định rằng không ai phù hợp với ghế HLV nữ hơn ông Phúc. Chúng tôi yên tâm đặt niềm tin vào HLV Hoàng Văn Phúc", ông Tú cho biết.