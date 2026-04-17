Tân HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc: 'Kế nhiệm huyền thoại Mai Đức Chung, áp lực là chuyện bình thường'

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức tiếp quản đội tuyển nữ Việt Nam

Sáng 17.4, HLV Hoàng Văn Phúc ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau ba thập kỷ huấn luyện, ông Hoàng Văn Phúc có lần đầu dẫn dắt một đội bóng nữ. Ông cũng là chiến lược gia thứ hai trong lịch sử từng huấn luyện cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam, sau chính người thầy, người anh Mai Đức Chung.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Hoàng Văn Phúc: "Việc kế nhiệm một huyền thoại với danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới như HLV Mai Đức Chung có khiến ông cảm thấy áp lực?".

HLV Mai Đức Chung (trái) và HLV Hoàng Văn Phúc Ảnh: VFF

HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: ĐÌNH VŨ

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ, có quá trình dài gắn liền với đội nữ khi đưa đội đi World Cup 2023 và đoạt 4 HCV SEA Games liên tục. Tôi có cảm thấy áp lực, nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi đã có gần 2 năm làm trợ lý đội nữ. Chính nhờ cơ hội ấy, tôi có thể học hỏi kinh nghiệm, thông qua việc quan sát cách anh Chung huấn luyện. Tôi cũng có kinh nghiệm làm bóng đá cả trên cương vị huấn luyện lẫn quản lý nhiều năm rồi. Tôi tự tin nắm giữ vai trò này. Ban huấn luyện cùng HLV Mai Đức Chung cũng sẽ tư vấn, hỗ trợ cho tôi".

Báo Thanh Niên tiếp tục hỏi ông Hoàng Văn Phúc: "Thời còn là cầu thủ, ông từng có 6 năm (1990 - 1996) khoác áo CLB Tổng cục Đường sắt, dưới sự huấn luyện của ông Mai Đức Chung. Ông cảm thấy mình có điểm gì giống và khác với người thầy, cũng là người anh tận tâm trong nghề".

HLV Hoàng Văn Phúc trả lời: "Đó là câu hỏi thú vị, bởi khi còn chơi cho đội Tổng cục Đường sắt, tôi vừa được anh Mai Đức Chung, vừa được anh Hiển (ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - PV) dìu dắt. Với tôi, anh Chung là người thầy, người anh yêu nghề, tâm lý, sẽ giúp tôi cho công tác huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sau này. Hy vọng anh Chung cùng anh Hiển sẽ hỗ trợ, để giúp đội nữ có bước kế thừa xứng đáng, mang lại vinh quang cho bóng đá nữ Việt Nam".

Đội tuyển nữ Việt Nam mở cửa với cầu thủ Việt kiều

Ông Hoàng Văn Phúc sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm huấn luyện. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông là chức vô địch V-League năm 2017 cùng CLB Quảng Nam.

Ngoài ra, ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014, tích lũy nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuyển giao thế hệ ẢNH: KHẢ HÒA

Hợp đồng của HLV Hoàng Văn Phúc với VFF kéo dài đến hết tháng 9.2027. Ông Phúc sẽ có 1,5 năm huấn luyện, sau đó căn cứ trên thực tế, đôi bên sẽ thảo luận cho kế hoạch tiếp theo.

"Tôi đã có 40 năm kinh nghiệm làm bóng đá, nên có chuyên môn để làm việc. Tôi cũng thấy được sự cầu thị, ham học hỏi của đội nữ. Tôi sẽ phân tích trận đấu, làm công tác tâm lý thi đấu. Tâm lý cầu thủ nữ yếu hơn nam một chút. Ngoài ra, trong bóng đá nữ, sự chuyển đổi và tấn công nhanh rất quan trọng. Tôi sẽ tập trung duy trì thế mạnh chuyên môn cho đội. Các cầu thủ luôn rất nỗ lực làm việc, đó là lợi thế", HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Cựu chiến lược gia Quảng Nam cũng cho rằng, đội tuyển nữ Việt Nam luôn mở rộng vòng tay với các tài năng Việt kiều. Trước đây, đội nữ mới có Nguyễn Hoàng Nam Mi (gốc Canada) từng khoác áo trong thời gian tập thử trước thềm AFF Cup 2025, nhưng không thể trụ lại.

Các nhân tố Việt kiều khác như Chelsea Lê, Kyah Lê... dù đã chứng minh năng lực nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, nếu các tài năng Việt kiều đủ năng lực và có quốc tịch, cánh cửa sẽ luôn rộng mở.

"Tôi sẽ xem Cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia nữ để chọn lọc. Cánh cửa đội nữ luôn mở rộng để chọn những người đủ phẩm chất. CLB Thái Nguyên đã bắt đầu sử dụng Việt kiều, trước đó là nữ TP.HCM. Hy vọng trong tương lai, nữ Việt kiều sẽ khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam", ông Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.



