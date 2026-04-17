Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik không gọi cầu thủ quá tuổi, tin tưởng U.23 Việt Nam chinh phục thành công ASIAD 20

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
17/04/2026 18:07 GMT+7

HLV Kim Sang-sik kiên quyết không bổ sung cầu thủ quá tuổi, với niềm tin các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ đủ sức chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

HLV Kim Sang-sik muốn ưu tiên bồi dưỡng cho lứa U.21 trong màu áo U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam không dùng suất quá tuổi

Vào lúc này, chúng ta có thể cơ bản định hình lực lượng của đội tuyển U.23 Việt Nam, bao gồm lứa U.21 sinh năm 2005 - 2007 và được bổ sung khoảng 5-6 người hùng vừa giành HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Cũng nói thêm, điều lệ nội dung bóng đá nam ở ASIAD 20 sắp tới (dự kiến diễn ra từ 15.9 - 3.10) cho phép các đội bóng được quyền bổ sung tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi, giống cách HLV Park Hang-seo từng gọi Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng ở ASIAD 18 năm 2018.

Nhưng sau khi cân nhắc và bàn bạc với VFF, HLV Kim Sang-sik đã quyết định sẽ không cần dùng đến quyền trợ giúp này. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tận dụng ASIAD 20 như một dịp mài giũa các tài năng trẻ.

Lê Phát, Công Phương sẽ là nòng cốt U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 20

Được biết, ông Kim sẽ tách đôi đội hình U.23 Việt Nam vừa trở về từ VCK U.23 châu Á 2026, trong đó những Đình Bắc, Trung Kiên, Văn Khang, Nhật Minh… sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup (dự kiến diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8).

Số còn lại như Xuân Bắc, Minh Phúc, Văn Thuận, Lê Phát, Văn Bình… sẽ tập trung cùng U.23 Việt Nam, kết hợp cùng các đàn em U.21 để chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản. Đây được xem là cơ hội quan trọng để lứa U.21 được trui rèn, chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia và VCK U.23 châu Á 2028.

Cũng nói thêm vào tháng 9 đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10). Do trùng lịch thi đấu, nên khả năng ông Kim sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia và trao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt ở ASIAD 20.

