Báo Indonesia lo đội nhà bị U.17 Việt Nam loại vì không còn quyền tự quyết trận sinh tử

Chia sẻ với truyền thông Indonesia, HLV Kurniawan của U.17 Indonesia thừa nhận trận thua 0-1 trước U.17 Malaysia là kết quả không như mong đợi và gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Ông bày tỏ: “Chúng tôi phải tập trung trong suốt 90 phút nhưng là không đủ. Sai lầm đã khiến đội phải trả giá. Đây là điều cần được đánh giá lại theo cách nghiêm túc nhất”.

Tờ Bola nhận định, thất bại trước Malaysia cũng khiến cơ hội vào bán kết của U.17 Indonesia trở nên “rất mong manh”. Cùng quan điểm, CNN Indonesia phân tích đội bóng xứ vạn đảo đã đánh mất lợi thế trong cuộc đua tại bảng A. Sau hai lượt trận, U.17 Indonesia và U.17 Malaysia cùng có 3 điểm, nhưng U.17 Malaysia xếp trên nhờ thành tích đối đầu, trong khi U.17 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối.

U.17 Indonesia (áo trắng) đứng trước nguy cơ bị loại ngay trên sân nhà ẢNH: FACEBOOK FAM

Theo các kịch bản được báo chí Indonesia đưa ra, U.17 Indonesia buộc phải đánh bại U.17 Việt Nam ở lượt trận cuối mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Trong trường hợp Malaysia thắng U.17 Đông Timor, U.17 Indonesia cần một chiến thắng đậm trước U.17 Việt Nam trong trường hợp các đội bằng điểm. Dù vậy, trang Bola cảnh báo: “Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với U.17 Indonesia, nhất là khi các cầu thủ trẻ chúng ta vẫn chưa cho thấy sự ổn định, chủ quan trong nhiều thời điểm”.

U.17 Việt Nam đang quá mạnh, còn U.17 Indonesia bộc lộ nhiều điểm yếu

Các bài phân tích sau trận cũng chỉ ra những vấn đề trong lối chơi của U.17 Indonesia. Bola cho rằng đội bóng này kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Những pha tấn công từ hai biên thường bị hóa giải, trong khi các cơ hội rõ ràng lại không được tận dụng hiệu quả. Một số tình huống dứt điểm thiếu chính xác được xem là nguyên nhân khiến U.17 Indonesia không thể tìm được bàn gỡ.

Ở chiều ngược lại, báo chí Indonesia dành nhiều sự chú ý cho phong độ của U.17 Việt Nam. Trang Bola phân tích: “Sự tương phản về phong độ giữa U.17 Indonesia và U.17 Việt Nam đang rất lớn. Nếu U.17 Indonesia vừa bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm và tổ chức tấn công trước Malaysia, thì U.17 Việt Nam lại cho thấy sức mạnh đáng nể với hai chiến thắng liên tiếp, ghi tới 14 bàn và chưa thủng lưới. Chiến thắng 10-0 trước Đông Timor không chỉ giúp U.17 Việt Nam củng cố ngôi đầu mà còn tạo áp lực tâm lý lớn lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đây là đối thủ đang có phong độ rất cao và sẽ tạo ra thách thức lớn cho U.17 Indonesia trong trận đấu cuối”.

U.17 Việt Nam (trái) thể hiện sức mạnh sau 2 trận: Toàn thắng, ghi đến 14 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào ẢNH: FACEBOOK FFTL

Trước bối cảnh đó, trận đấu giữa U.17 Indonesia và U.17 Việt Nam được truyền thông xứ vạn đảo xem là “trận sinh tử”. HLV Kurniawan cũng thừa nhận cơ hội đi tiếp của đội nhà là không lớn, nhưng ông mong các cầu thủ sẽ giữ vững được tinh thần: “Trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, để biến điều đó thành hiện thực, U.17 Indonesia cần cải thiện nhiều thứ, từ khả năng dứt điểm đến việc duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu”.

Trong khi đó, CNN Indonesia cũng nhấn mạnh: "Với cục diện hiện tại, quyền tự quyết không còn nằm trong tay U.17 Indonesia. U.17 Indonesia đã bị dồn vào chân tường và khi nguy cơ bị loại ngay trên sân nhà đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những gì các cầu thủ trẻ chúng ta có thể làm là hướng tới một kết quả tốt trước U.17 Việt Nam, đồng thời chờ đợi diễn biến từ trận đấu còn lại”.

Màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 19.4 và được phát sóng trực tiếp trên TV360.