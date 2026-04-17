Báo động đỏ cho HLV Lê Huỳnh Đức?

Áp lực bủa vây

Chỉ vòng 2 trận gần nhất, CLB Công an TP.HCM đã phải nhận tới 7 bàn thua, con số đủ để gióng lên hồi chuông báo động về sự bất ổn trong hệ thống phòng ngự cũng như cách vận hành chiến thuật. Ở 5 trận gần nhất, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ghi được 2 bàn, quá ít ỏi. Không chỉ thua, cách đội bóng này thất bại mới là điều khiến người hâm mộ và ban lãnh đạo khó có thể hài lòng.

Với một đội bóng đặt tham vọng cao như CLB Công an TP.HCM, việc để thua liên tiếp là điều khó chấp nhận, đặc biệt khi họ từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh một vị trí trong tốp 3. Thế nhưng, sự thiếu ổn định kéo dài đã khiến đội bóng này tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, dần bị nhóm dẫn đầu bỏ lại phía sau.

HLV Lê Huỳnh Đức có rất nhiều việc phải làm ở thời điểm này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở góc độ chuyên môn, vấn đề của CLB Công an TP.HCM không chỉ nằm ở hàng thủ lỏng lẻo, mà còn ở sự thiếu cân bằng giữa các tuyến. Đội bóng có thời điểm chơi tấn công khá sắc nét, nhưng lại dễ dàng để lộ khoảng trống phía sau. Khi gặp các đối thủ có khả năng phản công tốt, những điểm yếu này lập tức bị khai thác triệt để.

Trong bối cảnh đó, áp lực đổ dồn lên vai HLV Lê Huỳnh Đức là điều không tránh khỏi. Là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, ông Đức buộc phải tìm ra lời giải nhanh chóng nếu không muốn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, quỹ thời gian không còn nhiều khi lịch thi đấu phía trước lại cực kỳ khắc nghiệt.

Cơ hội không còn nhiều

Thử thách tiếp theo của CLB Công an TP.HCM là cuộc đối đầu với CLB CAHN, ứng cử viên vô địch V-League sáng giá nhất ở thời điểm này. Đây không chỉ là trận đấu mang tính chuyên môn đơn thuần, mà còn có thể trở thành "bước ngoặt" quyết định tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức.



CLB CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công hiệu quả và lối chơi ổn định. Trái ngược hoàn toàn, CLB Công an TP.HCM lại bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề sau chuỗi kết quả kém tích cực. Sự chênh lệch về trạng thái phong độ khiến đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bị đánh giá thấp hơn.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt ở những CLB có tham vọng lớn, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo luôn có giới hạn. Việc đầu tư mạnh mẽ nhưng không thu về kết quả tương xứng sẽ kéo theo những quyết định cứng rắn. Nếu CLB Công an TP.HCM tiếp tục thất bại, kịch bản thay tướng hoàn toàn có thể xảy ra.

Tiến Linh (trái) và các đồng đội cần gượng dậy mạnh mẽ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thực tế cho thấy, chiếc ghế HLV tại các đội bóng lớn hiếm khi an toàn khi thành tích đi xuống. Với Lê Huỳnh Đức, áp lực càng lớn hơn khi ông là cái tên được kỳ vọng sẽ đưa CLB Công an TP.HCM vươn tầm. Nhưng thay vì tiến lên, đội bóng lại đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí tụt lùi.

Dẫu vậy, bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Một kết quả tích cực trước CLB CAHN không chỉ giúp CLB Công an TP.HCM lấy lại niềm tin, mà còn có thể trở thành cú hích tinh thần quan trọng cho phần còn lại của mùa giải. Ngược lại, nếu tiếp tục trắng tay, không chỉ mục tiêu tốp 3 trở nên xa vời, mà tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức cũng sẽ bị đặt dấu hỏi lớn. Trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này, bản lĩnh của nhà cầm quân và sự phản ứng của các cầu thủ sẽ quyết định tất cả.